Armáda převzala první tank darovaný z Německa za pomoc Ukrajině

Přáslavice (Olomoucko) - Armáda dnes v Přáslavicích na Olomoucku převzala první z tanků Leopard, které Česku za vojenskou pomoc Ukrajině věnovalo Německo. Česká republika celkem získá v dalších měsících 14 starších bojových tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Symbolický klíč od tanku převzala od zástupce německého ministerstva obrany ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Kromě ní se slavnostního ceremoniálu zúčastnil například náčelník generálního štábu Karel Řehka, státní tajemník německého ministerstva obrany Benedikt Zimmer i zástupci německého ministerstva obrany, německé a rakouské armády nebo zbrojní firmy Rheinmetall, z jejíž zásob darované stroje pochází.

Černochová v projevu řekla, že tanky Leopard znamenají pro českou armádu skutečný přechod na moderní platformu, kterou bude mít smysl rozvíjet. Poznamenala, že se s nimi Česko dostane ze závislosti na ruské technice. "Vážím si toho, že slovo dané mezi přáteli platí," poděkovala ministryně Německu. Zimmer naopak poděkoval České republice za její pomoc Ukrajině.

Řehka vyzdvihl, že dodávka německých tanků je důkazem toho, že Česko myslí modernizaci své armády vážně. Vyzdvihl nutnost podpory Ukrajiny pro bezpečnost ČR.

Tanky Německo České republice darovalo jako kompenzaci za výzbroj sovětského původu, která putovala na Ukrajinu k ochraně před ruskou agresí. Do země napadené Ruskem Česko poslalo podle dostupných informací tanky T-72 a další těžkou bojovou techniku za asi 4,5 miliardy korun.

Darované stroje původně využívaly švýcarská a německá armáda. Po vyřazení je odkoupila společnost Rheinmetall. Kromě samotných strojů česká armáda dostane také náhradní díly, munici a tříletou servisní podporu včetně výcviku vojáků. Cena daru je podle dřívějších informací 3,85 miliardy korun. Bojové tanky by měly dorazit do konce příštího roku, vyprošťovací vozidlo využívající podvozek Leopard 2 do poloviny roku 2024.

Stejně jako českou armádu za pomoc Ukrajině Německo svou technikou podpoří i Slovensko nebo Slovinsko.

Přáslavický 73. tankový prapor má v současné době k dispozici asi tři desítky modernizovaných tanků T-72M4 CZ. V roce 2020 vláda rozhodla o jejich dalším technickém zhodnocení, což představuje výměnu třeba komunikačních prostředků nebo vylepšení systému řízení palby. Změny podle dřívějšího vyjádření ministerstva obrany prodlouží životnost tanků do roku 2030. Technici se ale podle úřadu budou potýkat s problémy zajištění některých náhradních dílů.

Odborníci se po zkušenostech nejen s válkou na Ukrajině shodují, že tanky mají na moderním bojišti i nadále své důležité místo. Poskytnout mohou mohutnou palebnou sílu, možnost rychlého manévrování nebo silnou ochranu posádky.

Z Německa česká armáda získává starší stroje Leopard 2A4, které mohou být modernizovány na nejnovější verzi 2A7. Podle ministerstva mají dodávané leopardy oproti T-72M4 CZ lepší pancéřovou ochranu, větší vnitřní prostor pro posádku a jsou rychlejší. Nemají nabíjecí automat, munice v nich je tak uložena bezpečněji. Leopardy jsou, stejně jako další západní tanky, oproti strojům sovětské výroby těžší a jejich váze neodpovídá některá česká dopravní infrastruktura. K její úpravě se ale Česko již dříve v NATO zavázalo.

Ministerstvo v květnu avizovalo, že zahájí jednání o nákupu dalších až 50 tanků Leopard nejnovější verze 2A7+. V úterý Černochová řekla, že resort zpracovává studii, která se týká budoucího nákupu nových tanků. Varianta nákupu leopardů se podle ní nabízí, nevyloučila ale ani například oslovení Jižní Koreje, která nabízí stroje K2 Black Panther.