Štěpánov (Olomoucko) - Snadnější a bezpečnější vyprošťování a odsun kolových obrněnců Pandur a další vojenské techniky umožní pětice nových vyprošťovacích vozidel na podvozku Tatra 815 7V, která v těchto dnech přebírá česká armáda. Vojáci měli moderní vyprošťovací vozidla dostat v roce 2017, kvůli problému s navijáky se ale dodávka zpozdila. Hodnota zakázky činí zhruba 240 milionů korun. Novinářům to dnes ve Štěpánově na Olomoucku řekl ředitel Agentury logistiky Armády ČR Jaroslav Trakal.

Armáda v úterý a dnes převzala čtyři vyprošťovací automobily a poslední z pětice vozidel by měla dostat do konce týdne. "Je to nahrazení současné odsunové techniky, kterou máme, moderními odsunovými prostředky. Nová technologie, která je ve vozidlech zabudována, splňuje nové požadavky kladené na současné schopnosti české armády," uvedl Trakal, podle kterého bude armáda moderní vyprošťovací vozidla používat v tuzemsku i na zahraničních misích. "V současné době je to Litva a Lotyšsko," řekl Trakal.

Nová vyprošťovací vozidla, která u vojenských útvarů nahradí automobily AV15 z 90. let minulého století, dokážou vyprostit a odsunout poškozená vozidla z prostoru operačního nasazení do opravny. Jeřáb má nosnost 17 tun a hlavní naviják má tažnou sílu 25 tun. "Výhodou je, že vozidla zvládnou nejen klasický odsun, ale můžou si techniku zvednout a odsunout ji po zadních kolech," podotkl Trakal.

Vozy mají pancéřovanou kabinu a jsou vybaveny kamerami, které snímají okolí. Součástí je i bezdrátové ovládání jeřábu, takže obsluha může vystoupit z kabiny a vyprošťování řídit přímo z místa u poškozeného vozidla. Vyprošťovací automobily jsou připraveny i pro spolupráci s drony. S jejich pomocí si obsluha bude moci předem ze vzduchu zkontrolovat terén a situaci kolem vojenského vozidla, které má vyprostit a odtáhnout. "Dopředu si tak vyhodnotíme, jakým způsobem techniku odsuneme," řekl Trakal.

Vyprošťovací vozidla objednalo ministerstvo obrany u státního podniku Vojenský technický ústav na konci roku 2015. Podle původního harmonogramu měla být pětice automobilů dodána do konce listopadu 2017. Při vojskových zkouškách ale byla zjištěna závada hlavního navijáku, kterému praskalo lano.

Výrobce navijáku poté provedl konstrukční úpravy. Podle Trakala by tak problémy s navijáky měly být odstraněny. "Prošlo to zkouškami. Vozidla jsme už převzali a půjdou do útvarů, takže to bude v praxi ověřeno," dodal Trakal.

Vojáci, kteří vyprošťovací vozidla dnes přebírali ve Štěpánově, si techniku pochvalovali. Speciální automobily s jeřábem a navijákem podle nich dokážou vyprostit a odtáhnout nejen kolové obrněnce Pandur, ale i automobily na podvozcích T 815 a T 810 či obrněná vozidla Iveco Dingo.