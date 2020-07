Armáda pomůže jihlavskému Alzheimercentru v boji s koronavirem

Praha - Armáda od pátku vyšle na pomoc Alzheimercentru Jihlava, které se potýká s nákazou koronavirem, 15 vojáků. Předběžně by měli pomáhat 14 dnů. ČTK to sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. V Alzheimercentru, které se stará o 95 klientů, je 40 klientů a 17 zaměstnanců pozitivních na nemoc covid-19 a další zaměstnanci jsou v preventivní karanténě, uvedla mluvčí.

"Tato zhoršená epidemiologická situace ohrožuje provozuschopnost centra," poznamenala Dvořáková. Do Jihlavy armáda pošle vojáky ze 42. mechanizovaného praporu Tábor a 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. V centru budou zajišťovat přímou péči pod odborným dohledem místního personálu předběžně po dva týdny. "Specialisté z Liberce budou zabezpečovat odborné dekontaminační práce v zařízení," dodala Dvořáková.

Vojáci byli do Jihlavy vyslání podle vládního usnesení z poloviny dubna, podle kterého může být armáda využita k záchranným pracím v souvislosti s bojem proti koronaviru. V uplynulých měsících už vojáci vypomáhali i v dalších sociálních zařízeních, jejichž klienti a personál byli nakaženi koronavirem.

Armáda je také zapojena do projektu tzv. chytré karantény, její zástupci jsou součástí Integrovaného centrálního řídícího týmu (ICŘT). Náčelník generálního štábu Aleš Opata dnes novinářům řekl, že do pětičlenného výboru, který je součástí ICŘT, armáda nominovala generála Petra Procházku a plukovníka Petra Šnajdárka. Oba se už v minulých měsících do boje s koronavirem zapojili.

Armáda se v minulosti významně na vytvoření chytré karantény podílela. Jde o systém, který má například pomoci při vyhledávání lidí, kteří se setkali s nakaženými koronavirem, ale také třeba s organizováním odběrových týmů nebo zkoumání odebraných vzorků. Podle Opaty se rozhodnutím o znovuzapojení armády pro vojáky nic zásadního nemění a vrací se k činnostem, které už měli na starosti.

Armáda v souvislosti s koronavirem zavedla soubor opatření, které mají za cíl případnému šíření viru mezi vojáky zamezit. Vojáci dostali například doporučeno, aby si příjezd ze zahraničních dovolených naplánovali na dva až tři dny před návratem do práce, aby případně včas vypozorovali příznaky koronaviru.

Při odjezdu do zahraničních misí musí podstoupit dvoutýdenní karanténu. Podle Opaty se v misích dosud koronavirem nakazili pouze dva vojáci, a to lékaři působící v Afghánistánu. Nyní armáda eviduje deset nakažených vojáků a 157 jich je v karanténě.

Dalším opatřením bude očkování proti běžné chřipce. Zatímco v minulosti armáda nechávala očkování více na dobrovolnosti a týkalo se asi 7000 lidí, nyní nechá očkovat 15.000 vojáků, a to většinou povinně. Podle Opaty se bude týkat například jednotek, které jsou vyčleněny pro případ nasazení při tzv. druhé vlně šíření koronaviru.