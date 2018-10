Praha - Vojáci, policisté, hasiči i záchranáři si za přihlížení stovek lidí v sobotu večer vyzkoušeli při generálce v Praze vojenskou přehlídku. V neděli s ní oslaví 100. výročí vzniku republiky. Po Evropské třídě pochodovalo přes 2100 lidí a projely stovky kusů lehké i těžké vojenské techniky a stroje hasičů, policistů, celní správy, záchranných sborů a strážníků.

Oproti reálné přehlídce, která začne v neděli ve 14:00, chyběli přihlížející politici, váleční veteráni a další hosté. Nepřiletěla také vojenská letadla a vrtulníky, které by ji měly zahájit. Jejich přítomnost je ohrožena vzhledem k předpovědi deštivého počasí i při nedělní přehlídce. Zda stroje vzlétnou či v jakém počtu, se rozhodne hodinu před jejím začátkem.

Vojenská přehlídka se uskuteční teprve podruhé v moderní historii České republiky. První se konala před deseti lety, ta letošní bude podle organizátorů svým rozsahem výrazně větší. Začne přesně ve 14:00 hlášením náčelníka generálního štábu prezidentu Miloši Zemanovi.

Podle plánů by pak mělo přiletět deset formací letadel české a slovenské armády. Před deseti lety kvůli špatnému počasí lidé prolétající letadla pouze slyšeli, letos hrozí stejná situace. Armáda je připravena do vzduchu poslat dopravní airbus A 319k, stíhací letouny Gripen, letoun CASA, bitevníky L-159 ALCA a cvičné L-39 ZA Albatros. Po nich by diváci měli vidět záchranářské vrtulníky Sokol, transportní Mi-171Š a bitevní helikoptéry Mi-24/35. Následně se předvedou tři slovenské bitevní vrtulníky Blackhawk a letouny slovenských vzdušných sil Spartan a Mig-29.

V první části přehlídky pochodují pozemní síly armády, před tribuny je i v sobotu dovedl jejich velitel Josef Kopecký. Následovali vlajkonoši se státními vlajkami a historickými prapory jednotek, které vznikly po roce 1918, čestné jednotky Slovenska a zemí, které se zasloužily o vznik ČSR. Před tribunami poté defilovaly jednotky české armády včetně vojenských psovodů. Ti by v neděli měli nastoupit s černými páskami, kterými uctí památku svého kolegy Tomáše Procházky, který padl tento týden v Afghánistánu. Po nich nastoupili policisté včetně jízdní policie, hasiči ze všech krajů, celníci a pražští strážníci.

Následoval průjezd techniky. Vojáci představili obojživelná kolová bojová vozidla pěchoty Pandur II, modernizované tanky T-72M4 CZ, samohybnou houfnici Dana či různé verze nákladních automobilů Tatra. Policisté na přehlídku vyslali svá klasická vozidla, ale třeba i čtyřkolky Gladiátor X8 pro zásah v terénu. Hasiči se pochlubili svou různorodou zásahovou technikou od cisteren, jeřábů až po vyprošťovací tank. Celní správa představila mobilní velkokapacitní rentgen a záchranné služby jednotlivých krajů své sanitní vozy. V neděli by přehlídku mělo zakončit závěrečné defilé, ve kterém bude jedno vozidlo za každou zúčastněnou složku, a průlet tří bojových vrtulníků, které na obloze vytvoří trikoloru v národních barvách.