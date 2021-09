Argentinci odmítli jít v Brazílii do karantény, zápas o MS se nedohrál

Sao Paulo - V chaos se proměnilo utkání kvalifikace mistrovství světa mezi fotbalisty Brazílie a Argentiny. Zápas v Sao Paulu by po necelých deseti minutách přerušen po zásahu pracovníků zdravotního úřadu, kteří přišli na hřiště v doprovodu policistů. Podle úřadu čtyři argentinští hráči z anglické ligy porušili karanténu, do které měli zamířit v souladu s opatřeními proti šíření koronaviru. Argentinci se krátce nato jako první odebrali do šaten, rozhodčí zhruba hodinu po výkopu zápas ukončil a bude se jím zabývat disciplinární komise.

"Rozhodčí a delegát zápasu vyplní zápis pro disciplinární komisi FIFA a ta rozhodne o dalších krocích," uvedla v prohlášení jihoamerická federace CONMEBOL.

Úřady čtveřici Argentinců už pár hodin před výkopem nařídily jít do karantény. Emiliano Martínez a Emiliano Buendía z Aston Villy ani Giovanni Lo Celso a Cristian Romero z Tottenhamu se ale jejich pokynem neřídili a tři z nich nastoupili v základní sestavě.

Brazilská agentura pro zdravotnický dohled Anvisa oznámila, že všichni čtyři hráči z Premier League po příletu do Sao Paula imigračním úředníkům tvrdili, že v poslední době nebyli v Británii ani jiné zemi, kterou má Brazílie na červeném seznamu kvůli zvýšenému riziku nákazy covidem-19.

"Anvisa považuje tuto situaci za vážné zdravotní riziko, a proto pověřila místní zdravotní úřady uvalením okamžité karantény na hráče, kteří se tu nesmí nijak pohybovat a musí jim být zakázán pobyt na brazilském území," uvedla agentura. "Muselo to dojít tak daleko, protože argentinská delegace se od počátku neřídila pokyny Anvisy. Ti čtyři hráči budou vyhoštěni z Brazílie a kvůli porušení řady zdravotních pravidel dostanou pokutu," citovala média Antonia Barru Torrese z vedení úřadu.

Kvůli koronavirovým restrikcím odmítly anglické kluby pustit na reprezentační sraz řadu jihoamerických hráčů. Brazílie musela oželet devět fotbalistů z Premier League, v Anglii zůstali i někteří Argentinci.