Argentina se na MS utká o postup s Polskem, po play off sahá i Saúdská Arábie

Dauhá - Soubojem hvězdných kapitánů Lionela Messiho a Roberta Lewandowského vyvrcholí na fotbalovém mistrovství světa program skupiny C. Argentina potřebuje k jistotě postupu do osmifinále zvítězit, v případě příznivého výsledku z druhého duelu Mexiko - Saúdská Arábie jí ale postačí i remíza, která v každém případě posune dál evropský celek. Obě utkání začnou ve středu ve 20:00 SEČ.

Favorizovaná Argentina utrpěla v prvním kole se Saúdskou Arábií (1:2) jednu z nejpřekvapivějších porážek historie MS, v dalším utkání ale zvítězila 2:0 nad Mexikem. Duel rozhodl gólem a asistencí Messi, pro kterého je šampionát v Kataru možná poslední příležitostí získat chybějící trofej.

"Výhrou nad Mexikem začal pro Argentinu nový turnaj. Uklidní nás to, abychom se ještě lépe připravili na poslední zápas ve skupině," řekl sedminásobný držitel Zlatého míče.

Ve středu v Dauhá na stadionu 974 ale budou úřadující jihoameričtí šampioni dobývat zatím neprostupnou obranu v čele s brankářem Wojciechem Szczesným, jenž při výhře 2:0 nad Saúdskou Arábií chytil penaltu a udržel na MS neprůstřelnost. Také polská hvězda Lewandowski zaznamenal asistenci a gól, svůj první na elitním turnaji.

"Hráli jsme velmi dobře směrem dozadu a trpělivý výkon musíme předvést i proti Argentině. Bude to hodně těžký zápas," upozornil kanonýr Barcelony, který při úvodní bezbrankové remíze s Mexikem neproměnil penaltu. Nyní může polský národní tým dovést do vyřazovací fáze poprvé od roku 1986.

Oba týmy se na MS utkají potřetí. V roce 1974 vyhráli Poláci 3:2, Argentinci jim oplatili porážku o čtyři roky později (2:0).

Po 28 letech může navázat na zatím jediný postup do play off Saúdská Arábie. Výhra nad Mexikem jí dá jistotu, remíza by jí stačila pouze při porážce Argentiny. "Nikdo na světě si před turnajem nedokázal představit, že dokážeme hrát na takové úrovni. My ale víme, čeho jsou naši hráči schopni," podotkl trenér Hervé Renard před utkáním v Lusailu.

Jeho protějšek Gerardo Martino věří, že Mexiko i s jediným bodem před závěrečným kolem může pomýšlet na postup. "Dokud máme šanci, musíme se o ni porvat. Soupeř také bude potřebovat vyhrát, je to otevřené," uvedl zkušený trenér.

Mexiku může stačit i těsné vítězství, pravděpodobně ale bude muset uspět vyšším rozdílem, jinak poprvé od roku 1982 neprojde do další fáze turnaje. Středoamerický celek neskóroval na MS ve čtyřech zápasech po sobě.