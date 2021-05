Arenberger: Rychlejší než v ordinaci praktika je očkování v centru

Praha - Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) doporučil starším pacientům, kteří čekají na očkování proti covidu-19 u praktického lékaře, aby raději využili nějaké velké očkovací centrum. Řekl to po jednání vlády. Minulý týden podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky čekalo v ordinacích na vakcínu 30.000 lidí nad 80 let a 100.000 lidí ve věku 70 až 79 let.

Podle ministra je očkování nejrizikovějších skupin, tedy nejstarších občanů, priorita. "Asi pro mobilní pacienty je skutečně rychlejší, kdyby dojeli nebo je někdo dovezl do očkovacího centra," řekl ministr. V nich je podle něj rychlost očkování velká a termíny jsou i do jednoho týdne. Připustil, že rychlost je ve srovnání mezi regiony nevyvážená.

Ordinace praktických lékařů budou pro urychlení očkování podle středečního vyjádření premiéra Andreje Babiše (za ANO) dostávat všechny vakcíny od firmy Moderna. Těch by mělo v květnu přijít 354.000 dávek.

Očekává se v tomto měsíci dále 28.000 dávek vakcíny od firmy AstraZeneca. Šonka ČTK v pondělí řekl, že ty zřejmě do ordinací praktiků směřovat naopak nebudou, protože je bude potřeba využít na očkování druhých dávek. Podávají se 90 dní po první dávce a v současné době je třeba je aplikovat například učitelům, kteří byli přednostně očkováni. Do ordinací dodává přímo distributor vakcínu Johnson & Johnson, kterou stačí aplikovat jen jednou. Té má přijít v květnu 170.000 dávek.

Celkem má v květnu do ČR směřovat 2,85 milionu dávek vakcíny, z toho více než 2,3 milionu dávek od firmy Pfizer/BioNTech.

Do června vláda rozhodne o pokračování české vakcíny na covid-19

Do června vláda rozhodne o tom, zda bude pokračovat v testování a výrobě české vakcíny proti covidu-19. Existují výrobní prostory i technologie, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr Arenberger. Na projektu tuzemské očkovací látky začali pracovat zhruba před rokem odborníci ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Vývoj v první fázi stál 4,3 milionu korun. Projekt si vysloužil i kritiku, podle některých odborníků nebudí důvěru a většina výrobců jde jinou cestou.

"Pokud by se do června rozhodlo, že ano, tak výroba vlastní vakcíny by mohla v ČR začít do několika měsíců," uvedl ministr. Začalo by pak podle něj klinické testování a další kroky. "Očkování by to znamenalo s výhledem do příštího nebo přespříštího roku," dodal.

S projektem vedeným poslankyní a lékařkou zaměřenou na preventivní kardiologii Věrou Adámkovou (ANO) se začalo před rokem, ministerstvo zdravotnictví tehdy vedl Adam Vojtěch (za ANO). Jeho tehdejší náměstek a posléze nástupce Roman Prymula (za ANO), který se profesně vakcinologii věnuje, k tomu ČTK řekl, že většina světových týmů pracujících na vakcíně jde jinou cestou než Česko. Místo inaktivovaného viru volí mikroorganismy, které jsou schopny vyvolat imunitní odpověď, a do nich vpraví genetickou informaci viru.

Vojtěch začátek projektu hájil tím, že je třeba být v současné situaci soběstační. To zmínil dnes i ministr Arenberger. V září Prymula uvedl, že projekt bude posuzovat Česká vakcinologická společnost. Jeho nástupce na postu ministr Jan Blatný (za ANO) letos v březnu řekl, že projekt musí být dál dopracován. Podle tehdejšího vyjádření předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka nemá smysl v projektu pokračovat, podle zástupců Učené společnosti ČR je projekt naivní a nekompetentní.

Cílem bylo podle Blatného zjistit, jestli je možné v Česku vyvinout vakcínu, která by se poté mohla předat ke komerčnímu dokončení a výrobě. Vývoj v první fázi stál 4,3 milionu korun. K dispozici mohlo být dalších až 250 milionů korun. Blatný v březnu řekl, že z nich nebyla využita ani koruna.