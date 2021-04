Arenberger připouští Sputnik v rámci studie, k rozvolnění je obezřetný

Praha - Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) chce do ČR dostat hlavně registrované vakcíny. O ruskou očkovací látku Sputnik V a jiné neschválené preparáty by se stát mohl zajímat při klinickém zkoušení postupem respektovaným úřady Evropské unie, prohlásil Arenberger po dnešním uvedení do úřadu. Opatření proti šíření covidu-19 je podle Arenbergera potřeba rozvolňovat obezřetně, aby se nezvrátil současný příznivý trend.

Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům řekl, že ČR čeká na schválení Sputniku Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). "Ze zákona stát nemůže nakupovat jiné vakcíny, než které nakoupil od Evropské komise," uvedl. Arenberger řekl, že se ve věci plně ztotožňuje s Babišem.

Arenberger: Rozvolňovat opatření je potřeba obezřetně

Opatření proti šíření covidu-19 je podle Arenbergera potřeba rozvolňovat obezřetně, aby se nezvrátil současný příznivý trend. Novinářům dnes po svém jmenování do funkce oznámil, že chce prosazovat větší dostupnost léků na bázi monoklonálních protilátek a zajistit co největší počet schválených vakcín. Prezident Miloš Zeman ráno odvolal ministra Jana Blatného, kterého kritizoval, a před polednem jmenoval Arenbergera jeho nástupcem.

Video: Novým ministrem zdravotnictví se stal lékař Arenberger

07.04.2021, 13:18, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

"O mém jmenování ministrem zdravotnictví se hovořilo v podstatě od loňského podzimu," řekl Arenberger. Tehdy mluvil o tom, že žádnou nabídku nedostal, ale je připraven pomoci, kdyby přišla. Dnes zdůraznil zásadní roli novinářů. Bude usilovat o to, aby ministerstvo pod jeho vedením bylo první, které bude informovat o novinkách. "Nejen v pandemii, ale i v medicíně," dodal.

Další opatření se podle nového ministra budou řídit podle pandemického zákona, nouzový stav nebude potřeba prodlužovat. Dál pracovat bude i na náhradě za protiepidemický systém PES. "Něco takového bude potřeba. Ale je jedno, jestli to bude třeba kočka nebo zajíc," dodal.

O personálních změnách na ministerstvu neuvažuje, řekl. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po ministrově uvedení do úřadu uvedl, že někteří úředníci, co odešli loni na podzim spolu s tehdejším ministrem Adamem Vojtěchem (ANO), ještě nebyli nahrazeni.

"Měl jsem problém s jedním spolupracovníkem bývalého ministra," řekl také premiér Babiš. Byl podle něj zastáncem promořování populace a nesouhlasil s nákupem léků s monoklonálními protilátkami. Blatný svým politickým náměstkem loni v listopadu jmenoval Vladimíra Černého, který vedl národní dispečink intenzivní péče. Na ministerstvu působil i za vedení Romana Prymuly a Adama Vojtěcha.

Na dotaz ČTK, jestli plánuje ve své funkci skončit, Černý neodpověděl. Za Blatného pětiměsíčního působení byla jmenována na konci ledna také další politická náměstkyně Pavla Seilerová. Nahradila Alenu Šteflovou, která musela skončit kvůli svému přednostnímu očkování ve Státním zdravotním ústavu začátkem roku.

Od září roku 2019 vede Arenberger Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Předtím byl 17 let náměstkem jejího ředitele. "Nehodlám být až do smrti politikem," řekl. Počítá s tím, že se do vedení nemocnice vrátí. Podobně se vracel do čela FN Motol její ředitel a ministr za ČSSD Miloslav Ludvík.