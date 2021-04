Arenberger navrhne, aby se venku a uvnitř mohli sejít jen dva lidé

Praha - Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) navrhne v pondělí vládě, aby se venku a uvnitř mohli nadále setkávat jen dva lidé. Uvedla to dnes Česká televize. Od začátku nového týdne, kdy už v zemi nebude platit nouzový stav, mělo původně začít platit, že se pod širým nebem může shromáždit až 20 lidí a uvnitř budov deset. Arenberger už v pátek uvedl, že se mu toto mírnější opatření nelíbí. Vzniklo v první polovině tohoto týdne, kdy neměl možnost ho ovlivnit, protože ještě nebyl ministrem.

Arenberger na twitteru uvedl, že se ke změně opatření rozhodl na základě stanoviska Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES). "Ta na základě křehké epidemiologické situace včetně aktuálně prvního výskytu brazilské mutace P2 SARS-COV 2 na území ČR nepodporuje z medicínského hlediska původně deklarované omezení shromažďování osob na deset uvnitř a 20 venku, jak bylo uvedeno mým předchůdcem," napsal.

Podle pandemického zákona nelze omezovat lidi v tom, jestli jich pohromadě bude víc, nebo méně. "My jsme to konzultovali nejen se skupinou MeSES, ale samozřejmě i s jejich právníky, našimi právníky, a dokonce i externími právníky. Nakonec jsme dospěli k názoru, že je to možno omezit nikoliv podle pandemického zákona, ale podle jiných zákonů, kterými se řídí ministerstvo zdravotnictví," odpověděl dnes Arenberger na dotaz Radiožurnálu, zda není jeho rozhodnutí protiprávní.

Dnešní rozhodnutí ministra musí do 48 hodin schválit, nebo neschválit vláda. Sejde se v pondělí odpoledne. Arenberger uvedl, že o svém rozhodnutí informoval premiéra Andreje Babiše i další členy vlády.