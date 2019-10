Archeopark Pavlov vystavuje zřejmě nejstarší mapu světa

Archeopark Pavlov na Břeclavsku bude vystavovat 30.000 let starý kel z Pavlova (na snímku z 18. října 2019), který je pravděpodobně nejstarší mapou na světě.

Archeopark Pavlov na Břeclavsku bude vystavovat 30.000 let starý kel z Pavlova (na snímku z 18. října 2019), který je pravděpodobně nejstarší mapou na světě. ČTK/Šálek Václav

Pavlov (Břeclavsko) - Pouhých šest dní bude Archeopark Pavlov na Břeclavsku vystavovat pravděpodobně nejstarší mapu na světě, 30.000 let starý Kel z Pavlova. ČTK to dnes řekla vedoucí Archeoparku Zuzana Havlická. Výstava bude pro veřejnost otevřena v sobotu a v neděli a pak další prodloužený víkend.

Fotogalerie

"Kel z Pavlova byl nalezen v roce 1962 a několik měsíců po jeho nálezu se přišlo na to, že je na něm rytina, která odpovídá schematické mapě okolí. Pokud je tato interpretace rytiny v mamutím klu správná, jednalo by se o nejstarší dochovanou mapu na světě," uvedla Havlická.

Vystavený 40 centimetrů dlouhý kel doprovázejí informační panely o nálezu, pavlovské archeologické lokalitě i podobných nálezech ve světě.

Originální kel příliš často k vidění není, naposledy byl před šesti lety zapůjčen do Londýna na výstavu o umění doby ledové.

Kel bude vystaven od sobotního Mezinárodního dne archeologie, který připadá na třetí sobotu v říjnu, a v neděli 20. října. Přes týden bude expozice uzavřena a lidé do ní zase mohou od 25. do 28. října. Archeopark pro každý rok vybírá některý z pravěkých originálů, loni to byla Petřkovická venuše.

Komentované prohlídky v archeoparku jsou na sobotu 19. října naplánované na 10:00, 12:00 a 14:00. I když kel bude vystaven ještě dalších pět dní, pouze tuto sobotu je vstup na výstavu zdarma.