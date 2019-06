Archeologové v Rychnově n.K. objevili dvorec s cenným vybavením

Rychnov nad Kněžnou - Archeologové na západním úpatí návrší v centru Rychnova nad Kněžnou objevili pozůstatky zaniklého dvorce z pozdního středověku, včetně kachlových kamen. Zachycení celého půdorysu středověkých kachlových kamen v městském prostředí je v rámci ČR výjimečné. ČTK to dnes řekla archeoložka rychnovského muzea Martina Beková. Vykopávky byly na přelomu května a června na místě budoucího parkoviště u supermarketu Lidl.

Archeologové objevili část kamenné obvodové zdi domu, ke které byla přizděná studna. Zevnitř naproti studni našli pozůstatky kachlových kamen na půlkruhovém půdorysu. "Našli jsme celý půdorys kamen a také kachle včetně vyzdívky. Takové nálezy známe občas z hradů, nikoli z městského prostředí," uvedla Beková.

Dvorec archeologové datují do poloviny 16. století. "Z kamen pochází i velmi dobře dochovaný erbovní kachel. Má co do činění s rodem Trčků z Lípy. Je v pozdně gotickém duchu, ale s renesančními prvky v luxusním provedení," řekla Beková.

Asi 15 metrů od tohoto nálezu archeologové narazili na základy o něco staršího objektu z hrázděného zdiva na kamenné podezdívce, který zničil požár. "Také v tomto objektu jsme objevili kachel, který je ale starší, z konce 15. století," podotkla Beková.

Archeologové stále nemají jasno v tom, jestli oba objekty byly součástí jednoho dvorce a patřily k různým vývojovým fázím, nebo jestli jde o nesouvisející stavby. "Kloním se k tomu, že šlo o jeden areál, který byl těsně pod městským pahorkem," řekla Beková.

Kompaktní zástavba měšťanských domů středověkého Rychnova nad Kněžnou na přelomu 15. a 16. století byla soustředěna kolem dnešního Starého náměstí. Klasické hradby tehdy město nemělo. V areálu dnešního zámku bylo zřejmě hospodářské zázemí hradu, o kterém archeologové zatím nevědí, kde přesně stál. "Nález pozůstatků honosného dvorce i druhého staršího objektu nás překvapuje i místem. Objekty byly ve své době mimo kompaktní zástavbu města, což je neobvyklé. Dvorec stál částečně v nivě řeky Kněžny," dodala Beková.

Archeologové se dosud domnívali, že zástavba na západní straně středověkého města končila nad nivou řeky, případně zde byly pouze domky řemeslníků.