Archeologové v Řecku odkryli dvě hrobky se zlatými šperky

Zlatý přívěsek z královské hrobky staré kolem 3500 let, kterou objevili archeologové poblíž města Pylos na řeckém poloostrově Peloponés.

Zlatý přívěsek z královské hrobky staré kolem 3500 let, kterou objevili archeologové poblíž města Pylos na řeckém poloostrově Peloponés. ČTK/AP/Greek Culture Ministry

Atény - Dvě královské hrobky staré kolem 3500 let odkryli archeologové poblíž města Pylos v jihozápadní části řeckého poloostrova Peloponés. Objevili je nedaleko velkého palácového komplexu z mykénského období, informoval zpravodajský server BBC. Uvnitř hrobek se našly i zlaté šperky.

Fotogalerie

Větší z hrobek má průměr 12 metrů a její kamenné stěny se dochovaly do výšky 4,5 metru, což je zhruba do poloviny původní výšky. Druhá hrobka je o něco menší a její stěny teď dosahují do výšky dvou metrů. Obě patří k hrobkám typu tholos, které jsou kruhové, s kuželovou střechou nebo klenbou. Obě vznikly dříve než takzvaný Nestorův palác, jehož ruiny stojí opodál.

Strop obou hrobek se podle archeologů zřítil už v antickém období. Díky tomu se do nich v pozdějších staletích nedostali vykradači a do dnešních dob se zachovala řada cenných předmětů včetně pečetního prstene s vyobrazením býků a obilných klasů či zlatého amuletu s egyptskou bohyní Hathor.

Podle historiků je nález dalším dokladem toho, že lidé v mykénském období (1600 až 1000 př. n. l.) obchodovali s dalšími civilizacemi ve Středomoří.