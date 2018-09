Hradec Králové - Hradečtí archeologové objevili u historického schodiště Bono publico v centru Hradce Králové část pravěkého valu, který sloužil jako opevnění. Byly v něm zlomky keramiky i pazourkové nástroje staré 3300 až 5500 let. Novinářům to dnes na místě výzkumu řekli zástupci hradeckého Muzea východních Čech a magistrátu. Výzkum umožnila rekonstrukce historického schodiště, které má 70 stupňů a je charakteristické třemi věžičkami postavenými nad třemi odpočívadly.

"Znovu se potvrdilo, že návrší, kde je dnes Velké náměstí, bylo silně osídleno již v pravěku," řekl archeolog Radek Bláha z hradeckého Muzea východních Čech. Spodní, nejstarší část valu vědci datovali do doby bronzové a vrchní do středověku.

V mladších vrstvách archeologové našli zlomky kuchyňské i stolní keramiky, části různých nástrojů, šperky nebo ozdoby z ošacení, které vědci datují do renesance, tedy do 16. a 17. století. "Níže položená sonda naznačila, že svah, na kterém je schodiště a terasy, se původně příkře skláněl k Orlici a měl prudší sklon než dnes. Objevili jsme i požárovou vrstvu z 10. až 12. století, která souvisí s požárem dřevohlinité hradby slovanského hradiště. I to je dalším střípkem do mozaiky historie a utváření tohoto kopce mezi Labem a Orlicí," uvedl Bláha.

Druhá etapa opravy krytého schodiště Bono publico začala začátkem srpna a od té doby není průchod možný. Pěší mohou pro cestu od křižovatky Fortna na Velké náměstí využít nedaleké schodiště u bývalého pivovaru nebo Gočárovo schodiště, vzdálené zhruba 150 metrů druhým směrem ke zdravotnické škole. Celkové náklady na opravu empírové stavby z roku 1810 zapsané v seznamu kulturních památek, jsou téměř 23 milionů korun.

Rekonstrukce památky začala loni na podzim, stavbaři zdivo schodiště ošetřili odsolovacími omítkami a zabudovali do něj speciální technologii proti vzlínání vody z podloží, takzvanou elektroosmózu. Ve druhé etapě oprav budou také kompletně vyměněny schodnice, které budou stejně jako původní dubové. Stavbaři na schodišti udělají též nové vnitřní a venkovní omítky, osadí nová okna v tamburech nad odpočívadly, vymění měděné krytiny na střechách a římsách, položí novou pískovcovou a žulovou dlažbu. Aby schodiště přestalo být cílem vandalů, bude tam instalován kamerový systém napojený na městskou policii.

Schodiště Bono publico původně spojovalo město s tehdejším kasárnami hradecké pevnosti. Dnes tvoří frekventovanou spojnici mezi starým městem a areálem středních a vysokých škol.