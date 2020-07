Archeologové oznámí, zda našli ostatky Mašínové

Praha - O výsledcích archeologické sondy, která ověřovala místo uložení ostatků Zdeny Mašínové starší, budou dnes informovat zástupci pražského magistrátu a archeologů. Zdena Mašínová mladší řekla ve středu televizi CNN Prima News, že ostatky její matky se nalézt nepodařilo. Zdena Mašínová starší byla vězněna nacisty i komunisty, po úmrtí v táboře nucených prací v Pardubicích v roce 1956 byla pohřbena do hromadného hrobu.

Praha se domluvila se Zdenou Mašínovou mladší na vyzvednutí ostatků její matky na konci loňského března. Místo uložení nejdříve označila dcera, podle níž byly ostatky pohřbeny do nejsvrchnější úrovně jednoho z hromadných dětských hrobů. Dokumentace o uložení byla zničena. Expertní skupina, kterou vytvořilo město, zahájila archivní výzkum, který prokázal, že ostatky jsou na ďáblickém hřbitově v šachtě číslo 52. Archivní výzkum ale nepřinesl jednoznačné potvrzení o umístění šachty, proto byla provedena sonda.

Průzkum sondou zahájili archeologové 13. července, výsledek oznámí dnes, zúčastnit se má pražská radní Milena Johnová (Praha Sobě) a Jan Havrda z Národního památkového ústavu.

"Já jsem trošku překvapená, že za tak krátkou dobu už je výsledek hotov, to mě trochu překvapilo, ale tato zpráva je pravděpodobně věrohodná," řekla ve středu televizi Mašínová mladší. Dodala, že požádala Johnovou, aby jí výsledek předali písemně. Pokračovat v hledání ostatků své matky nehodlá. "Mám dojem, že v dohledné době v tom nebudu pokračovat a budu to brát jako výsledný výsledek," řekla.

Mašínová starší v době soudního procesu s Miladou Horákovou organizovala petici za její omilostnění. V listopadu 1953 byla zatčena za odbojovou činnost svých synů. Ve vykonstruovaném procesu byla odsouzena na 25 let žaláře za údajnou velezradu a špionáž. Byla umístěna do tábora nucených prací v Pardubicích, kde v roce 1956 zemřela ve věku 49 let.