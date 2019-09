Archeologové odhalili na trase dálnice D4 pravěká sídliště

Příbram - Archeologové odhalili na trase budoucí dálnice D4 z Příbramska do jižních Čech několik sídlišť z různých období pravěku. Doloženy jsou i objekty ze středověku a raného novověku. Specifickou skupinu památek tvoří v prostoru plánované stavby doklady posledních bojových operací druhé světové války, informoval ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Na Příbramsku padly v roce 1945 poslední výstřely druhé světové války v Evropě. Ve směru od Prahy a z výcvikového prostoru SS u Sedlčan se tehdy desetitisíce hitlerovských vojáků snažily dostat na jihozápad do amerického zajetí.

"Ryze teoreticky se dá najít něco všude, ale ta pravděpodobnost je hodně nízká," řekl ČTK k možným nálezům z druhé světové války ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl. Co bylo kolem cest, už je podle něj dávno vysbíráno a na pole se zase zaměřují hledači kovů. "Největší šance je při vypouštění rybníků. Tam se toho i po letech nachází nejvíc," dodal Velfl.

Podle Studeckého začal archeologický výzkum na trase stavby D4 už loni, předběžné a zjišťovací archeologické průzkumy byly dokončeny letos v srpnu. "Nyní probíhá soutěž k zasmluvnění projektové dokumentace archeologického průzkumu pro plošný archeologický výzkum," dodal mluvčí.

Stát chce D4 postavit pomocí soukromých peněz. Investor za vlastní peníze část dálnice postaví, bude ji provozovat a po určitě době ji převede na stát, který ji bude splácet. O dostavbu 32 kilometrů dlouhého úseku se ucházejí čtyři konsorcia, ministerstvo dopravy s nimi vede soutěžní dialog.

Stavět se bude úsek od obce Háje na Příbramsku do Mirotic na Písecku. Do správy by měla vítězná firma dostat také již existující úsek od Mirotic po Novou Hospodu a pokračování silnice I/20 do Písku. Budoucí část dálnice je rozdělena do pěti úseků, z toho dva, Háje-Milín a Lety-Čimelice, už získaly stavební povolení. Zbývající úseky jsou Milín-Lety, Čimelice-Mirotice a Mirotice rozšíření.