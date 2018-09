New York - Navrhovaná americká cla na čínské zboží zasáhnou širokou škálu produktů firmy Apple vyráběných v Číně, včetně chytrých hodinek Apple Watch. Cla firmu znevýhodní na trhu a zatíží americké spotřebitele. Americký technologický gigant to uvedl v dopise, který předal úřadům Spojených států v rámci veřejného připomínkování návrhu prezidenta Donalda Trumpa na zavedení cel. Trump dnes firmu vyzval, aby se novým clům vyhnula přesunem výroby do USA.

"Ceny Applu by se mohly zvýšit kvůli rozsáhlým clům, která možná uvalíme na Čínu. Je tu však jednoduché řešení, které by znamenalo nulovou daň a dokonce daňové zvýhodnění. Vyrábějte své produkty ve Spojených státech namísto v Číně. Začněte nyní stavět nové továrny," napsal Trump na svém twitterovém účtu.

Zvažovaná americká cla v celkové roční hodnotě 200 miliard dolarů (4,4 bilionu Kč) by se podle vyjádření Applu dotkla například jeho bezdrátových sluchátek AirPods, některých typů sluchátek Beats a reproduktoru HomePod. Postihla by i příslušenství k počítačům, jako jsou například myši nebo klávesnice, ale například i kožené kryty pro chytré telefony iPhone a tablety iPad.

Dopis předaný úřadům ve středu ale neuvádí, že by clo mohlo zasáhnout i samotný vlajkový výrobek Applu - smartphone iPhone. Ten se v uplynulém fiskálním roce podílel na celkových tržbách firmy zhruba dvěma třetinami. Apple loni utržil 229 miliard dolarů (5,1 bilionu Kč).

"Obecněji cla povedou k vyšším cenám pro spotřebitele ve Spojených státech, sníží celkový hospodářský růst USA a budou mít další nezamýšlené ekonomické důsledky," uvedla firma v dopise.