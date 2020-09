Aplikace Záchranka nově umožňuje videopřenos z místa nehody

Karlovy Vary - Mobilní aplikace Záchranka, sloužící primárně pro přivolání první pomoci, nově umožňuje videopřenosy mezi člověkem v nouzi a zdravotnickou záchrannou službou. Novinářům to dnes řekl autor aplikace Filip Maleňák. Na nové funkci pracovali vývojáři téměř rok, od června již funguje v ostrém provozu. Od té doby vedli záchranáři přibližně 50 videohovorů.

"Po zavolání z aplikace nebo po zavolání na linku 155 může nově operátor s volajícím zahájit videopřenos z místa události. Pokud ta situace odpovídá tomu, že by se operátor potřeboval podívat, jak to na místě vypadá, jako například mimořádné události nebo dopravní nehody, kdy volá více lidí a každý tu situaci popisuje trochu jinak," řekl Maleňák. "Virtuálně tak přinášíme oči záchranáře na místo nehody, a to zkušené oko záchranáře dokáže vyhodnotit kolik posádek je potřeba, jestli je potřeba letecká záchranná služba a podobně," dodal Maleňák.

Nová funkce aplikace, která byla navržena tak, aby byla pro uživatele co nejjednodušší, byla spuštěna díky podpoře Nadace Vodafone a ministerstva zdravotnictví. Pro uživatele se zavedením této funkce uživatelsky nic nemění, přímo v aplikaci změnu neuvidí a není nutné ji aktualizovat. Současně s videopřenosem je sdílena poloha volajícího a otevírá se i okno pro chat. Vše funguje i v případě, kdy volající nemá nainstalovanou aplikaci Záchranka. Přenos videa je možný pouze pokud má člověk připojení k internetu a kameru v telefonu. Videa se poté zašifrují a neukládají.

Poskytování videohovoru během první pomoci je podle autora aplikace unikátní nejen v Evropě, ale i celosvětově. Podle něj jsou státy, které podobnou technologii testují, nicméně Česká republika je první, kdo ji zavádí do praxe a testuje v ostrém provozu. Při videopřenosu už záchranáři pomohli například u autonehod, resuscitace či v případě, kdy dítě vdechlo cizí předmět. Díky videu tak byl operátor schopen velmi dobře instruovat zachránce v efektivním poskytování pomoci, uvedl Maleňák.

Aplikace Záchranka vznikla v Brně v roce 2012 jako studentská práce, do svých telefonů si ji nainstalovalo už přes 1,3 milionu uživatelů. Každý den ji pro přivolání zdravotnické záchranné služby využije kolem 50 lidí. Kromě ní je do aplikace integrována také vodní a horská záchranná služba. Aplikace funguje i v Rakousku, na Slovensku a v Maďarsku.