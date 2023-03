Aplikace Bright Sky nově obětem domácího násilí pomáhá vyznat se v zákonech

Praha - Aplikaci Bright Sky na pomoc obětem domácího násilí si za tři roky fungování v České republice stáhlo 9180 uživatelů. Stejnojmenné webové stránky navštívilo přes 81.000 lidí. Projekt, který má podporu české státní správy, neziskových organizací a Nadace Vodafone, nově nabízí také průvodce českými zákony. Oběti domácího násilí mohou prostřednictvím aplikace bezpečně požádat o pomoc, získat informace o svých právech nebo si vést deník o útocích partnera. Novinky a souhrnná data dnes představilo ministerstvo vnitra a manažerka projektu Bright Sky Veronika Řídelová.

"Jen ti, kdo jsou poučeni, jakou ochranu nabízí legislativa, jsou schopni se jí efektivně domáhat," uvedla dnes k projektu zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Aplikace je podle ní ukázkou, že soukromý sektor může dobře doplňovat aktivity státní správy. Šimáčková Laurenčíková také uvedla, že začátkem dubna podrobně představí zákon, který přinese jednotnou definici domácího násilí, a pošle ho do meziresortního připomínkového řízení.

Aplikace obsahuje informace o tom, co je domácí násilí a o jeho konkrétních formách. Díky zabezpečení je možné prostřednictvím aplikace navštívit i další stránky, aniž by se tyto stránky uložily do historie vyhledávání. V sekci můj deník si loni uživatelé uložili o utrpěném násilí 453 záznamů ve formě textů, fotek, audia nebo videa. Tyto záznamy jsou pak využitelné v přestupkovém řízení, uvedl ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání ministerstva vnitra Jan Paďourek.

"Policie České republiky řeší ročně asi 8500 incidentů, které mají znaky domácího násilí. Může to být mezi partnery, ale také třeba mezi studenty na kolejích," uvedl Paďourek. Aplikaci Bright Sky podle Paďourka denně používá téměř 300 lidí a za poslední rok jejím prostřednictvím volalo policii na linku 158 přes 400 lidí.

Nejčastěji používanými funkcemi v české verzi aplikace jsou informace o formách násilí, dotazník "Jsem v ohrožení?" a údaje o tom, jak odejít z násilného vztahu. Nejčastěji byla aplikace používaná v červenci a v listopadu po kampaních na sociálních sítích a také po skončení vánočních svátků, uvedla Řídelová.

S nápadem na aplikaci Bright Sky přišel bývalý britský policista. Česká republika je po Británii a Irsku třetí zemí, kde začal projekt fungovat. Dnes je aplikace dostupná ve 23 jazycích ve 13 zemích, včetně Itálie, Maďarska nebo Spojených států.