AP: Významný kardinál českého původu sloužil mši za oběť z Osvětimi

Vatikán - Významný kardinál žijící ve Vatikánu dnes připomněl 80. výročí smrti v plynové komoře Edith Steinové, která se stala katoličkou poté, co konvertovala z judaismu. Kanadský kardinál Michael Czerny, který se narodil v Brně, za ni sloužil mši nedaleko vyhlazovacího tábora v Osvětimi a připomněl přitom osud své vlastní rodiny židovského původu pod vládou nacistů, napsala agentura AP.

Czerny, který je jezuitou a sloužil například v Salvadoru, patří ke kardinálům, kteří jsou nejvíce spojovaní s mandátem papeže Františka. Ten mu svěřil dikasterium (vatikánská obdoba ministerstva, pozn. ČTK) pro migraci, životní prostředí, rozvoj a sociální spravedlnost, které má pro papeže velký význam.

Kardinál Czerny k výročí zabití Steinové v polské Osvětimi, která byla za války pod nacistickou okupací, dnes sloužil mši v klášteře karmelitánek, který stojí nedaleko tábora. Při mši připomněl příběh Steinové i to, jak se protíná s osudem jeho příbuzných, kteří pocházeli z Brna.

Steinová se narodila v roce 1891 v tehdy německé Vratislavi, která se po válce stala součástí Polska. Původně byla židovské víry, ale v roce 1922 konvertovala ke katolicismu a stala se jeptiškou. V Kolíně nad Rýnem vstoupila do řadu karmelitánek a kvůli rostoucím útokům ze strany nacistů byla v roce 1938 přeřazena do Nizozemska. V roce 1942 byla zatčena po vydání Hitlerova výnosu proti konvertitům a poslána do Osvětimi, kde zemřela 9. srpna 1942. V roce 1998 ji papež Jan Pavel II. prohlásil za svatou a za mučednici víry a rok poté ji jmenoval mezi svaté patrony Evropy.

Při mši kardinál Czerny poukázal, že Steinová sdílela s jeho babičkou z matčiny strany Annou Hayekovou "židovský původ, katolickou víru a sklon k vedení náboženského života". Obě ženy byly zhruba stejně staré a stihnul je podobný osud.

"Rodina z matčiny strany, její rodiče a bratři, byli katolíci ale měli židovský původ, který nepřítel nenáviděl," stojí v textu proslovu, který zveřejnilo dikasterium vedené Czerným. "Moje babička z matčiny strany Anna, děda Hans a strýcové Georg a Carl Robert byli uvězněni v Terezíně, kde Hans zemřel," uvedl Czerny.

"Babička a strýcové pak byli převezeni do Osvětimi. Odtamtud strýcové byli vysláni do pracovního tábora, kde byli nakonec zavražděni," dodal kardinál. Jeho babička zemřela v roce 1945 na tyfus a rodina neví, kde byla pohřbena.

Czerného matka, která byla pokřtěna jako katolička, byla kvůli svým židovským předkům nuceně nasazená na statku a 20 měsíců strávila v Terezíne a pak v Lipsku. Kardinálův otec byl na nucených pracích, protože se s manželkou odmítl rozvést. V roce 1948 odcestovali do Kanady s malým Michaelem, který se narodil v roce 1946, a jeho bratrem.

Czerny, který se na pokyn papeže v uplynulých měsících setkal s uprchlíky z Ukrajiny, řekl, že mu bylo ctí si připomenout Steinovou v roce ruské války. "S její přímluvou se modlíme za mír na Ukrajině a na celém světě," dodal Czerny.