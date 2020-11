AP: Přístup republikánů k Bidenově vítězství připomíná rok 2008

Washington - Špičky Republikánské strany se po vyhlášení výsledku amerických voleb postavily za prezidenta Donalda Trumpa a odmítají uznat jeho porážku. Jejich strategie do jisté míry kopíruje vývoj po vítězství Baracka Obamy z roku 2008 a mohla by zanechat miliony Američanů s falešným dojmem, že výsledky letošního hlasování nejsou legitimní. Což je možná přesně to, oč republikánům jde, napsala ve středeční analýze agentura AP.

Žádné z Trumpových soudních stížností či nařčení o nesrovnalostech neodhalily jediný významnější problém spojený s volbami, který by mohl zvrátit výsledky. A někteří republikánští zákonodárci a straničtí činitelé v soukromí přiznávají, že Trump nemá jinou možnost než 20. ledna vyklidit pole a předat moc nastupujícímu prezidentovi Bidenovi.

Trump však Bidenovi cestu k inauguraci nijak neulehčuje. Naopak se ji snaží zkomplikovat a zamlžuje ji dezinformacemi a nepravdami o volbách. Je téměř jisté, že Biden kvůli tomu bude některými voliči vnímán jako nelegitimní prezident, což mu může odepřít ono období dobré vůle, které zpravidla nového prezidenta vítá v úřadu. Biden, který prosazuje opatření na potlačení sílící pandemie a podporu klopýtající ekonomiky, může přijít i o mnohem více, obzvláště pokud Senát zůstane v rukou republikánů.

"Jejich úmyslem je oslabit legitimitu voleb a tím oslabit legitimitu úřadování nastupujícího prezidenta Bidena," míní Valerie Jarrettová, která byla osm let poradkyní exprezidenta Obamy.

Jeho vítězství v roce 2008 přitom provázely podobné události. Republikánská strana z větší části poskytovala volné pole působnosti lžím o Obamově občanství a miliony Američanů tak získaly pocit, že první černošský prezident v dějinách jejich země možná není způsobilý k výkonu funkce. Předním zastáncem konspirační teorie o exprezidentově rodném listu přitom nebyl nikdo jiný než jeho nástupce Trump.

O více než deset let později republikáni znovu stojí před rozhodnutím, zda se kvůli politickým ziskům přiklonit k Trumpovým nepravdivým tvrzením. Týden po volbách jen málokterý otevřeně rozporoval jeho prohlášení nebo kritizoval jeho kroky narušující přechodné období. Senátní lídr Mitch McConnell v úterý řekl, že "není důvod se znepokojovat" Trumpovou neochotou uznat porážku. Senátor ze Severní Dakoty Mike Rounds kategoricky odmítal, že by republikáni přiživovali konspirační teorie, a vyjádřil názor, že "to co děláme, je přesné následování toho, co chtěli naši otcové zakladatelé".

Navíc i ti, kteří už Bidenovi poblahopřáli, nechávají jistý prostor pro pochybnosti ohledně jeho vítězství. Tato otázka ale není otevřená interpretaci. Biden překonal hranici 270 hlasů ve sboru volitelů, která zajišťuje zisk Bílého domu.

Žádné důkazy o systematických podvodech se neobjevily a soudci už mnohé z žalob Trumpova týmu odmítli, republikáni přesto umožňují šíření prezidentových dezinformací, které nacházejí úrodnou půdu v konzervativních médiích a na internetu.

Trumpova zatvrzelost mezitím přináší praktické, negativní následky. Tím, že Bidenovi blokuje přístup k prostředkům tradičně přiznaným přechodnému prezidentskému týmu, Trump omezuje schopnost nové administrativy připravit plnohodnotnou vládní strategii boje proti nejhorší pandemii za sto let. Neochota spolupracovat by také mohla zabránit provádění bezpečnostních prověrek u kandidátů na klíčové vládní posty.

Biden v úterý prohlásil, že bude v přípravách na nástup do čela země pokračovat, ať se to Trumpovi líbí, či nikoli. Postup končící hlavy státu zároveň označil za ostudu, která "nepomůže prezidentovu odkazu".

Přístup republikánů k Trumpovým útokům na volby zároveň nabízí předzvěst toho, co mohou přinést následující roky. Fámy, které se šířily po Obamově vítězství, byly jednou z příčin silného odporu proti některým jeho návrhům v rámci Republikánské strany, což zase umírněnějším stranickým lídrům komplikovalo spolupráci s Bílým domem. Výsledkem byla patová situace, ale také mobilizace sil uvnitř strany současného prezidenta, jež jí přinesly většinu ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu a nakonec vynesly Trumpa do Bílého domu.

Vzhledem k tomu, že jej letos volilo více než 71 milionů Američanů, pravděpodobně Trump v republikánském hnutí zůstane nejsilnějším hráčem i po odchodu z úřadu. "Prezident má nad republikánskými voliči moc, jakou už dlouho nikdo neměl," soudí bývalý poradce republikánského exšéfa sněmovny Paula Ryana Brendan Buck. "Vymezovat se vůči němu vám nepřinese mnoho dobrého, protože jeho hněv vás nemine," řekl.