AP: KLDR vyhostila amerického vojáka, který v létě přešel hranici z Koreje

Americký voják Travis King, který překročil hranici do KLDR, na obrazovce televize na vlakovém nádraží v jihokorejském Soulu, 16. srpna 2023.

Americký voják Travis King, který překročil hranici do KLDR, na obrazovce televize na vlakovém nádraží v jihokorejském Soulu, 16. srpna 2023. ČTK/AP/Ahn Young-joon

Pchjongjang/Washington - Severní Korea vyhostila amerického vojáka Travise Kinga, který v červenci bez povolení překročil demarkační linii mezi Jižní Koreou a KLDR. Agentura AP dnes s odvoláním na své nejmenované zdroje uvedla, že už byl předán americké straně a je nyní v Číně. Podle AP bude King nyní zřejmě čelit vojenskému soudu za dezerci.

Severokorejská státní agentura KCNA dnes už dříve informovala, že třiadvacetiletého Kinga země vyhostí. Neuvedla ale, kdy se tak stane, ani kam ho vyhostí. KCNA napsala, že severokorejské úřady dokončily vyšetřování a že King na území KLDR utekl proto, že se mu "nelíbilo nelidské chování a rasová diskriminace v americké armádě" a proto, že "byl rozčarován nerovnostmi v americké společností".

AP dnes odpoledne napsala, že poměrně rychlé vyhoštění Kinga překvapilo některé analytiky, kteří očekávali, že Pchjongjang zadržování amerického vojáka využije k ústupkům od Washingtonu v době zvýšeného napětí mezi těmito zeměmi.

Travis King přešel hranici z Jižní Koreje do KLDR 18. července při organizované prohlídce demilitarizovaného pásma. Podle dřívějších zpráv jej čekal návrat do Spojených států poté, co byl v Jižní Koreji ve vězení kvůli obvinění z napadení. Po bezpečnostní kontrole na letišti se mu ale podařilo připojit se k exkurzi na hranici, kterou podle amerických médií poté dobrovolně překročil.

Nepovolené přechody demarkační linie z Jižní Koreje do KLDR jsou velmi neobvyklé, podle AP takto přešlo v minulosti jen velmi málo Američanů, mezi nimiž byli vojáci či ochránci lidských práv.