AP: Dohoda mezi USA a Tálibánem dávala USA možnost odstoupit od ní

Washington - Dohoda, již loni v únoru podepsala administrativa bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa s afghánským radikálním Tálibánem v Dauhá, umožňovala Spojeným státům od ujednání odstoupit. Napsala to dnes agentura AP v souvislosti v chaotickou situací, jež nastala v Afghánistánu, když Tálibán bez velkých problémů obsadil v neděli Kábul.

Trumpův nástupce Joe Biden tvrdí, že dohoda z Dauhá ho zavazovala dokončit stažení amerických vojáků. Trump to slíbil do května, Biden termín prodloužil do konce srpna.

AP napsala, že ujednání obsahovalo klauzuli, jež USA umožňovala od dokumentu odstoupit, pokud by selhaly afghánské mírové rozhovory, tedy jednání mezi Tálibánem a vládou v Kábulu. Tyto rozhovory nakonec selhaly, ale Biden se přesto dál držel dohody, o níž Trumpův ministr zahraničí Mike Pompeo prohlásil, že se vláda chopila nejlepší příležitosti zajistit mír.

Christopher Miller, který na konci Trumpova mandátu zastával funkci ministra obrany, odmítl tvrzení, že dohoda Bidenovi svázala ruce. "Pokud si myslel, že je špatná, mohl vyjednat jinou. Měl k tomu mnoho příležitostí," řekl Miller, který působil v době podpisu dohody v Pentagonu v protiteroristickém oddělení.

Podle AP by ale nová jednání byla obtížná, Biden neměl moc možností na Tálibán tlačit a stejně jako Trump i on si přál vojáky stáhnout. Odstoupení od dohody by znamenalo poslat do Afghánistánu další tisíce vojáků.

Biden se o tom zmínil v pondělním projevu o situaci v Afghánistánu. "Měl jsme možnost buď se tou dohodou řídit, nebo se připravit na další boj s Tálibánem uprostřed bojové sezóny," řekl.

Rychlost obnoveného nástupu Tálibánu k moci vyvolala pochyby o kvalitě dohody i mezi některými představiteli z období Trumpovy vlády. Diskutuje se hlavně o tom, zda dokument poskytl Afghánistánu dostatečné záruky po odchodu Američanů.

"Dohoda z Dauhá byla velmi slabá, USA měly vyjednat víc ústupků ze strany Tálibánu," tvrdí Lisa Curtisová, která v Trumpově administrativě zastávala v bezpečnostní radě funkci ředitelky pro Jižní a Střední Asii. To, že administrativa tvrdila, že Tálibán bude mít zájem o trvalý mír, bylo podle ní jen "toužebné přání". Výsledný text stranil Tálibánu na úkor prezidenta Ašrafa Ghaního a umožnil také bez ústupků ze strany Tálibánu propustit 5000 jeho vězněných členů.

"Chtěli (Tálibán), aby američtí vojáci odešli a aby oni mohli získat vojenskou kontrolu nad Afghánistánem, věřili, že toho dosáhnou," řekla Curtisová. Podle dohody měly USA do tří až čtyř měsíců zredukovat kontingent ze 13.000 na 8600 lidí a zbytek stáhnout do 1. května.

V rozhovoru, který dnes odvysílala stanice ABC News, Biden řekl, že by se pokusil o stažení vojáků i bez Trumpovy dohody a že "žádný vhodný čas pro odchod vojáků z Afghánistánu neexistuje".

Tálibán se v dohodě zavázal, že bude bránit terorismu, odmítne Al-Káidu a zabrání jí z afghánského území připravovat útoky na USA a jejich spojence. Text ale nepožaduje vyhostit Al-Káidu ze země ani zastavit útoky na afghánskou armádu. Pompeo dodal osobním setkáním s vedením Tálibánu skupině legitimitu, plánovalo se i setkání vůdců s Trumpem v USA.

Den před podpisem dohody řekl hlavní poradce amerického vyjednávače Zalmaye Khalilzada, že dohoda není nezvratná a "nezavazuje USA ke stažení vojáků, pokud se afghánské strany nebudou schopné shodnout nebo pokud Tálibán prokáže špatnou vůli" při jednání s kábulskou vládou.

Vnitroafghánská jednání měla začít do měsíce po podpisu dohody, ale zpožďovala se kvůli hádkám o propuštění vězňů. Do dubna, kdy Biden oznámil své rozhodnutí o stažení, ani potom nepřinesla žádný výsledek.

Miller řekl, že dohoda z Dauhá byla první fází procesu, který měl Ghaního přimět k dělbě moci s Tálibánem. Podle Curtisové neměly USA s Tálibánem začít jednat, dokud nebyly připravené hájit zájmy afghánské vlády. "Bylo to nepoctivé vyjednávání, protože nikdo nehleděl na zájmy afghánské vlády," řekla.