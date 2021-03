Antigenní testy do škol dodá česká firma Masanta, budou z Číny

Praha - Tendr na dodávku pěti milionů antigenních testů na koronavirus do škol vyhrála společnost Masanta, která patří do stejné skupiny jako český výrobce respirátorů Good mask a funguje jako jeho distributor. ČTK to dnes řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Jeden test podle něj vyjde na 32 korun, dohromady tak správa za testy zaplatí 160 milionů korun. Dodané testy budou z Číny.

"Konkrétně jde o antigenní test COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method), který vyrábí společnostSingclean. První část by měla firma dodat do našeho skladu do 31. března. Zbytek do 12. dubna," uvedl Švagr. Do tendru se podle něj přihlásilo 47 firem, Masanta podala nejnižší nabídku.

O pořízení antigenních testů do pohotovostních zásob SSHR a jejich distribuci školám rozhodla minulý týden vláda. Vybraná firma musí podle dřívějších informací nejméně 1,5 milionu testů dodat do konce března.

"Zúžený seznam testů, které jsou vhodné pro školy, nám dodalo ministerstvo zdravotnictví. Jednalo se pouze o testy z přední části nosu. Zástupce ministerstva byl zároveň v komisi a potvrdil vhodnost tohoto testu," řekl Švagr. Podle informací Radiožurnálu ministerstvo zdravotnictví původně chtělo, aby státní rezervy musely pro nákup testů získat atest citlivosti, což se ale nelíbilo premiéru Andreji Babišovi (ANO).

Mluvčí společnosti Masanta Aleš Povr dnes sdělil, že firma patří do stejné skupiny jako český výrobce respirátorů Good mask. "Ten zpřístupnil české FFP2 respirátory široké veřejnosti, když se začaly prodávat v obchodních řetězcích za cenu okolo 10 Kč," uvedl. Obdobný záměr má podle něj tato česká firma i při uvedení antigenních testů od výrobce Singclean, s nímž spolupracuje od jara loňského roku.

"Již počátkem března byly postupně do ČR dopraveny tři miliony antigenních testů Singclean GOOD TEST COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method). Cílem firmy je zpřístupnit českým občanům i firmám antigenní testy za koncovou cenu 60 Kč za test, tedy za částku, která odpovídá státnímu příspěvku. To se díky velké státní zakázce a velkým odběrům testů od výrobce Singclean nyní podařilo," dodal Povr.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) už dříve řekl, že ministerstvo školství má mít prostřednictvím SSHR k dispozici 7,654 milionu testů. "Z toho 2,654 převodem z ministerstva vnitra a pět milionů nákupem formou veřejné zakázky," uvedl. V únoru vláda pro testování žáků vybrala čínské antigenní testy od společnosti Lepu, u kterých se odebírají vzorky z kraje nosu. Stejné používají rakouské školy, podle některých odborníků ale nejsou spolehlivé.

Testy od společnosti Lepu dodala firma Tardigrad International Consulting, jejíž výběr vzbudil pochybnosti. Zakázku dokončila minulý týden. Firma podle dřívějších informací dodala 3,654 milionů testů v ceně 65 korun za kus včetně dopravy, milion z nich se kvůli uzavření škol zamířil k povinnému testování zaměstnanců ve státní správě.

"Navzdory všem pochybnostem jsme prostě a jednoduše splnili zadání vládního tendru na antigenní testy do škol. Zvažujeme proto svou účast i v dalších výběrových řízeních," řekla minulý týden Radiožurnálu jednatelka firmy Monika Jírovcová.

Školy v Česku jsou nyní kvůli epidemii koronaviru zavřené, ministerstvo školství má ale plán testování žáků. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) minulý týden ve Sněmovně uvedl, že by chtěl, aby se při testování ve školách používaly vedle antigenních i spolehlivější testy PCR. Antigenní testy jsou proti PCR levnější a jejich výsledek je rychle k dispozici.