Antigenní testy dnes začíná nabízet Albert, v sobotu budou v Bille

Praha - Řetězec Albert dnes začíná navážet antigenní testy k samovyšetření do hypermarketů a spouští jejich prodej. V následujícím týdnu testy zařadí i do nabídky supermarketů. Společnost Billa zahájí prodej samotestovacích sad v sobotu. Sítě, které už testy nabízejí, sledují vysokou poptávku. Velkoobchod Makro jich za týden prodal 23.000 a plánuje rozšíření nabídky o testy ze slin. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obchodníky.

Albert podle svého ředitele komunikace Jiřího Marečka v hypermarketech nabídne testy s odběrem z přední části nosu v balení po pěti kusech za 495 korun. Cena jednoho testu tak je 99 korun. V supermarketech budou příští týden k dostání balení po dvou kusech, dodal Mareček.

Billa do sortimentu od soboty zařadí test Singclean IVD Covid-19 IgG/IgM. Jeden bude prodávat za 119,90 koruny, uvedla mluvčí společnosti Dana Bratánková.

Velkoobchod Makro spustil prodej testů s odběrem z nosu minulý týden. Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test nabízí v balení po 25 kusech za 2899 korun. Přestože je o testy enormní zájem, výpadky neregistruje. Objednané má další sady, dodávku očekává v pátek a pondělí. "Podle zákaznických skupin vidíme, že 20 procent prodejů náleží gastronomii, 15 procent tradičnímu maloobchodu a zbytek připadá na drobné podniky," řekla manažerka komunikace Makro Cash & Carry ČR Romana Nýdrle.

Kaufland od minulého týdne prodává stejný typ testů jako Makro, jeden za 149,90 koruny. Penny Market má od pondělí v nabídce tzv. lízátkové testy za 249 korun.

Kromě potravinářských řetězců jsou testy dostupné i v drogeriích, má je například síť Rossmann. "Jejich dostupnost se může v nejbližších dnech měnit podle možností na straně dodavatelů. Průměrná cena testů je 229 korun," uvedla manažerka komunikace společnosti Olga Stanley.

Na test, který je na seznamu schválených výjimek ministerstva zdravotnictví si budou moci živnostníci a firmy nárokovat příspěvek 60 korun ze zdravotního pojištění. Dotaci budou moci čerpat maximálně na čtyři testy na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) měsíčně.