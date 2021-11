AntiCovid tým Spolu jednal s ministerstvem, odmítá nouzový stav

Praha - Žádný z kroků pro řešení epidemie covidu v zemi nevyžaduje zavedení nouzového stavu a nemá jít o drastická řešení, řekl dnes novinářům kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) po společném jednání AntiCovid týmu koalice Spolu s týmem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Podle Válka nalezli odborníci konsenzus. Konkrétní kroky však zveřejní až poté, co si je vzájemně písemně schválí. Jejich vyhlášení už je na vládě, která nese odpovědnost, dodal. Zároveň Válek zdůraznil, že vláda určitě musí posílit kapacitu hygienických stanic, aby byly schopny dělat svou práci kvalitně, především trasovat kontakty nakažených.

AntiCovid tým se bude s odborníky z ministerstva zdravotnictví scházet každý pátek, aby konzultovali své názory na další řešení epidemické situace. "Navrhli jsme postupy, předali jsme naše návrhy a diskutovali jsme o tom, jaké jsou vhodné a uskutečnitelné, aby kroky nezpochybnily soudy. Nenašli jsme žádnou třecí plochu, patrně díky tomu, že jednali odborníci, kterým jde o zvládnutí epidemie," řekl Válek. Podle něj jde o základní a pozitivní změnu v komunikaci s ministerstvem.

AntiCovid tým projednává své kroky a návrhy také s Národním institutem pro zvládnutí pandemie, jehož vznik iniciovala pravděpodobná budoucí vláda a v němž je 28 odborníků z různých oborů.

Kdy začnou platit další zpřísněná opatření, záleží podle Válka na vládě, která se sejde v pondělí. Zmínil také, že velmi rychlý efekt mohou mít pouze drastická opatření, ale na žádném takovém shodna není.

Situace se v České republice začala výrazně zhoršovat zhruba před měsícem, kdy křivka nakažených začala růst exponenciálně a velmi rychle začalo přibývat v nemocnicích lidí, kteří potřebovali hospitalizaci. Dnes ráno jich bylo podle ministerstva zdravotnictví přes 3500 a každý den přibývají další po stovkách. Nemocnice už opět musejí odkládat péči, která není akutní. Přibývají i mrtví, kterých je okolo 50 denně. K žádným přísným restrikcím vláda dosud nesáhla a očkovaní, nebo ti po prodělaném covidu, nejsou omezováni jinak, než že musí v uzavřených prostorách nosit respirátory. Situace se zhoršuje i v okolních zemích.

Vojtěch neřekl, jaká opatření proti covidu chystá, čeká na názor budoucí vlády

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) dnes neřekl, o jakém zpřísnění opatření proti šíření covidu-19 se uvažuje. Návrhy ráno probrala vláda v demisi, následně o nich Vojtěch jednal se zástupci budoucí vládní koalice, kterou tvoří Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se Starosty a nezávislými (STAN). Podle Vojtěcha by písemné stanovisko budoucí vlády měl získat nejpozději do soboty. Návrhy by pak vláda v demisi mohla schválit v úterý.

Vojtěch uvedl, že se s AntiCovid týmem shodl na tom, že je potřeba podávat seniorům posilující dávku očkování, předepisovat protilátkové léky, které mohou zabránit těžkému průběhu nemoci, a co nejvíce kontrolovat dodržování nynějších opatření. Zejména provozovatelé restaurací, ale i jiných zařízení by měli podle něj kontrolovat, zda lidé mají respirátor a doklad o očkování, prodělání nemoci či negativním testu.

Zpřísnění stávajících opatření by mohlo platit od 29. listopadu. Mluví se například o tom, že by lidé bez očkování nemohli do restaurací či na kulturní a sportovní akce. Variantou je i to, že by se mohli prokázat pouze PCR testem, ne antigenním jako nyní. Vojtěch ale dnes nechtěl tyto návrhy komentovat, čeká na písemné stanovisko AntiCovid týmu. "Máme přislíbeno, že ho dostaneme nejpozději do zítřka (soboty)," řekl.

Podle Vojtěcha má vláda omezené možnosti. Připomněl dřívější rozhodnutí soudů, které v minulosti zrušily mnohá plošná vládní opatření, často kvůli nedostatečnému odůvodnění. Opatření zrušená soudem omezovala například provoz ubytovacích a stravovacích služeb, lázeňské péče, týkala se i testování v malých firmách či uzavření obchodů a škol.

"Pokud nyní vláda znovu zavádí přísná opatření, musí si na jejich odůvodnění a jejich zákonném základě dát opravdu záležet, jinak je soudy mohou zase začít jedno po druhém rušit, a to rozhodně neposílí důvěru veřejnosti v promyšlenost kroků vlády," uvedl Lukáš Kraus, právník Frank Bold, který se podílel na přípravě pandemického zákona.