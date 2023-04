ANO vyzvalo Nekulu ke kontrolám obilovin z východu, ministr už je dřív přislíbil

Praha - Opoziční hnutí ANO vyzvalo ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) k plošným kontrolám kvality a bezpečnosti obilovin dovážených z východu. Důvodem je například to, že jsou tam možná používaná jiná hnojiva a pesticidy, které jsou v Česku zakázány, řekla na tiskové konferenci nová stínová ministryně zemědělství Margita Balaštíková. Ministerstvo zemědělství dnes oznámilo, že kontroly tranzitu zemědělských komodit přes Českou republiku se zpřísní, obilí z Ukrajiny má směřovat primárně mimo EU.

Na dovoz levného obilí z Ukrajiny si stěžují polští zemědělci. Tamní vláda vyzvala Evropskou komisi, aby vývoz do EU omezila. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR upozorňují na to, že čeští zemědělci mají kvůli dovozu ukrajinského obilí na evropský trh problém prodat část loňské úrody. Upozorňují i na bezpečnostní rizika. Zboží z Ukrajiny by mělo podle ministerstva zemědělství prioritně směřovat mimo EU, je podle něj třeba monitorovat vliv dovozu zemědělské produkce na domácí producenty.

Dnes resort informoval o tom, že z Ukrajiny se do zemí EU od února 2022 do letošního ledna dovezlo 3,526 milionu tun pšenice, meziročně desetkrát více. Nekula uvedl, že kvalita obilí a olejnin v ČR je dlouhodobě na vysoké úrovni. "Proto jsme se dnes dohodli, že se Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zaměří na kontroly veškerého dovozu zemědělských komodit ze zahraničí. Na prvním místě je pro nás jednoznačně zdraví spotřebitelů, i proto je u nás systém kontrol dlouhodobě velmi přísný," doplnil.

"Obilí, které bylo určeno do třetích zemí, zůstalo na území Evropské unie," uvedla Balaštíková. Způsobuje to podle ní problémy zemědělcům, kteří nevyužili situace a neprodali své obilí v době, kdy bylo nejdražší.

Požádala ministra zemědělství, aby přikročil k plošné kontrole kvality a bezpečnosti obilovin dovážených z východu. "Z toho důvodu, že jsou tam možná používaná jiná hnojiva, pesticidy, které jsou na území naší země zakázány. Nevíme o množství a jde nám hlavně o bezpečnost," uvedla poslankyně. Kontrolu by podle ní měly vykonávat Státní zemědělská a potravinářská inspekce a právě ÚKZÚZ.

Kvůli situaci na polském trhu ve středu polský ministr zemědělství Henryk Kowalczyk oznámil, že podá demisi. Polská vláda minulý týden požádala EK, aby použila všechny nástroje k omezení vývozu ukrajinského obilí na unijní trh. Kowalczyk uvedl, že Evropská komise požadavek zemědělců neplní a zveřejnila návrh na prodloužení dovozu obilí z Ukrajiny bez cla a bez kvót o další rok, tedy do června 2024.

K požadavku Polska se přidalo i Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Slovensko. V dopise předsedkyni EK Ursule von der Leyenové státy navrhly obnovení cel a kvót na ukrajinské zemědělské produkty v případě, že příliv těchto produktů snižující ceny na unijních trzích nebude možné zastavit jiným způsobem.