ANO vadí, že o nákupu BVP nevěděl výbor pro obranu, chce jeho mimořádné jednání

Praha - Opozičnímu hnutí ANO vadí, že sněmovní branný výbor neměl informace o chystaném schválení nákupu bojových vozidel pěchoty. Kabinet ve středu podpořil nákup 246 pásových strojů CV90 za 59,7 miliardy korun. Místopředseda výboru Pavel Růžička (ANO) dnes na tiskové konferenci ve Sněmovně uvedl, že ANO bude usilovat o mimořádné zasedání výboru.

Výbor se podle Růžičky záležitostí naposledy zabýval v lednu či únoru na uzavřeném jednání. Nesedí podle něj ani počet, ani cena strojů, o kterých tehdy ministryně obrany Jana Černochová (ODS) mluvila. Stínový premiér hnutí ANO Karel Havlíček řekl, že Česko by lépe než současná vláda řídil průměrně vybavený robot se základy umělé inteligence. Ani toho by podle Havlíčka nenapadlo v době rozpočtových úspor navýšit cenu o osm miliard. Česko původně usilovalo o 210 strojů za 51,7 miliardy, kvůli rostoucím cenám techniky se ale obrana rozhodla využít opce a použít dalších 36 strojů.

ANO také kritizuje, že v ceně není servis vozidel. "Bude nutné na to vyčlenit další desítky miliard," uvedl Růžička. Podle výkonného ředitele výrobce vozidel BAE Systems Hägglunds Tommyho Gustafssona-Raska by měl být servisní kontrakt připraven do roku 2025. Podle Růžičky patří vozidlo konstrukčně do 90. let. "Je to, jako kdybychom do felicie z 90. let namontovali nové technologie z dnešního superbu," řekl. Pokud to někdo myslí s modernizací těžké brigády vážně, musí se zamýšlet, jak se budou BVP modernizovat třeba za dvacet let, dodal.

Výbor pro obranu se od ministryně Černochové nic nedozvídá, členové mohou reagovat jen na mediální výstupy ministryně, kritizoval Růžička. "Z důvodu nekomunikace ministryně a zatajování informací k uvedenému nákupu BVP se pokusíme svolat mimořádný výbor pro obranu, abychom se dozvěděli skutečný stav věci," uvedl.

Černochová je podle Růžičky zřejmě příliš zaměstnaná osobními spory a nevraživostí, než aby výbor řádně informovala. Odkazoval při tom mimo jiné na zprávy o sporech ministryně s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, které podle médií nedávno vyvrcholily Řehkovým návrhem, že rezignuje. S Černochovou a Řehkou dnes bude jednat premiér Petr Fiala (ODS), podle kterého žádné rozpory nejsou.