ANO sesbíralo podpisy pro svolání schůze o vyslovení nedůvěry vládě

Praha - Hnutí ANO sesbíralo podpisy pro svolání sněmovního jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády ANO to oznámila šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová. Schůze se nejspíš uskuteční před druhým kolem prezidentské volby, v níž kandiduje i šéf ANO a expremiér Andrej Babiš. Dá se očekávat, že i on bude při jednání kritizovat kabinet.

Vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) bude hlasování čelit podruhé. Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je pravděpodobné, že pokus o svržení vlády nebude úspěšný.

Na vyvolání jednání o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS) se klub hnutí ANO shodl v úterý. Schillerová postup zdůvodnila tím, že koalice zamezila sněmovní debatě o opozičních tématech. Podpisy předá předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) v pátek dopoledne. Někteří zákonodárci podle Schillerové připojí podpis dnes, potřebných 50 už ale ANO sesbíralo. Jeho klub čítá 72 členů. Podpisy dalšího opozičního hnutí SPD neshánělo.

Vládní představitelé spojují hlasování o nedůvěře se snahou vytvořit prostor bývalému premiérovi a kandidátovi na prezidenta Babišovi před druhým kolem volby hlavy státu. Už v úterý uvedl premiér Fiala, že se opoziční hnutí snaží o prezidentskou kampaň na úkor Parlamentu.

Schillerová to dnes odmítla. "Koalice měla celou tuto záležitost ve svých rukou. Stačilo zařadit některé body, které trápí občany země a o jejichž zařazení jsme žádali v úterý," uvedla. Kdyby ANO chtělo zasahovat do volby hlavy státu, vyvolalo by jednání už na tento týden, dodala bývalá šéfka státní kasy.

Předsedkyně Sněmovny musí schůzi svolat podle jednacího řádu neprodleně po obdržení žádosti. K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Opoziční ANO a SPD mají v plné sestavě 92 hlasů. Koaliční tábor ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů má 108 hlasů.

Prvnímu opozičnímu pokusu o svržení odolal Fialův kabinet loni v září. Hlasování o nedůvěře vyvolalo ANO s podporou SPD kvůli aféře kolem už bývalého ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka a vládnímu postupu v řešení zejména energetické krize.

Ze 17 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl v historii samostatné ČR jeden. V roce 2009 Sněmovna sesadila vládu Mirka Topolánka (ODS).