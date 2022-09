ANO připravilo plán pro Česko například se zastropováním cen energií či potravin

Praha - Opoziční hnutí ANO připravilo krizový plán pro Česko, obsahuje 28 bodů. Na tiskové konferenci po jednání stínové vlády to řekl předseda ANO Andrej Babiš. Navrhuje například zastropovat ceny elektřiny a plynu na 1500 korun za MWh, snížit daň z přidané hodnoty u základních potravin z 15 procent na pět procent nebo zavést příspěvek 5000 korun na každé nezaopatřené dítě do 26 let, a to měsíčně až do dubna příštího roku.

Dalšími návrhy jsou svolání mimořádné valné hromady ČEZ a vyčlenění 100 miliard korun z nerozděleného zisku na pomoc domácnostem, firmám a institucím postiženým energetickou krizí. U základních potravin by ANO také zastropovalo ceny.

Důchodcům ANO navrhuje vyplatit jednorázový příspěvek 6000 korun na konci roku. Dále chce zvýšit celkovou částku rodičovského příspěvku o třetinu na 400.000 korun, zrušit rozhlasový a televizní poplatek pro starobní a invalidní důchodce, zdravotně postižené a nezaopatřené děti.

Opoziční hnutí dále navrhuje navýšit normativní náklady na bydlení, zvýšit příspěvek na mobilitu z 550 na 2000 korun měsíčně po dobu jednoho roku, zvýšit základní výměru důchodů na 11 procent průměrné mzdy, pro pracující důchodce by pak hnutí zvýšilo zásluhovou složku důchodu o 1,5 procenta za každý další odpracovaný rok.

Babiš dále zmínil snížení DPH na stavební materiál z 15 procent na nulu do konce roku 2023, jízdné zdarma pro hromadnou dopravu do 50 kilometrů pro všechny a bez ohledu na vzdálenost pro důchodce a studenty do konce příštího roku, vstupné zdarma pro seniory, studenty a nezaopatřené děti do všech památek ve vlastnictví státu.

Dále bývalý premiér hovořil například o dotačním programu na rozdělení vícegeneračních domů na samostatné bytové jednotky, vyvolání jednání s bankami o nastavení vícegeneračních hypoték s dobou platnosti na 40 let, spuštění podpory podnikatelského sektoru zpětně od letošního dubna do doby zastropování cen podle dočasného krizového rámce a o uvolnění dotací na výměnu 200.000 starších plynových kotlů za tepelná čerpadla.

ANO by dále chtělo otevřít program pro mladé, který by umožňoval výhodnou státní půjčku na bydlení, na pozemcích státu by pak chtělo začít s výstavbou družstevních bytů. Babiš dále mluvil o zahájení přípravy výstavby třetího a čtvrtého bloku temelínské jaderné elektrárny, prodloužení těžby uhlí minimálně do roku 2043, zavedení motivace pro velké spotřebitele k úsporám plynu, zajištění 150 miliard korun na dopravní stavby pro příští rok, navýšení rozpočtu na sport, přípravě kurzarbeitu nebo vyčlenění tří miliard korun na projekty v oblasti vodního hospodářství.