ANO: Posun k většinovému hlasování v EU by Česko mělo odmítnout

Praha - Posun od jednomyslného hlasování členských zemí v Evropské unii k většinovému v některých otázkách by podle hnutí ANO nyní vůbec neměl být na stole. Na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO to řekl místopředseda sněmovního zahraničního a evropského výboru Jaroslav Bžoch. Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) po jednání Rady pro obecné záležitosti (GAC) minulý týden uvedl, že chce v dotazníku mezi státy EU mimo jiné zjistit, kde si dokážou posun od jednomyslného hlasování k většinovému představit.

"Hnutí ANO si myslí, že téma vůbec nemá být na stole a měli bychom to jednoznačně odmítnout," řekl Bžoch. Jednomyslnost například v otázce daní, financí EU, zahraničních či bezpečnostních otázek je podle něj důležitá. "Nesmíme zapomínat, že jednomyslnost v Radě EU je to poslední, co máme jako nástroj k vyjednávání strategických věcí," doplnil.

Podle Beka bude výsledkem diskusí, které navazují na závěry tzv. Konference o budoucnosti Evropy, těžko shoda na tom, že se vyhradí pro hlasování kvalifikovanou většinou celá oblast. Za reálnější považuje, že by se to týkalo jednotlivostí, jako příklad uvedl hlasování o sankčních seznamech osob.

EU by podle Bžocha měla spolupracovat tam, kde je na tom dohoda, kde je společný cíl. Řešit téma jednomyslnosti v období války na Ukrajině a krize spíše unii uškodí, míní. Přispěje to podle něj zároveň k tomu, že euroskeptické a populistické strany budou tvrdit, že Česko ztrácí suverenitu.

Hledání kompromisu bude na podzim komplikované, dotazník má zajistit vytvoření určité "mapy", než začnou formální jednání, uvedl minulý týden Bek. Řada zemí spojuje otázku většinového hlasování i s dalším rozšiřováním unie, podotkl.

Pro zrušení jednomyslného rozhodování sedmadvacítky členských zemí v některých otázkách se v květnu vyslovila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Už před časem začala komise hovořit o většinovém rozhodování například ve věcech zahraniční politiky. Dodala, že pokud bude k přijetí některých návrhů občanů potřeba změnit smlouvy, podpoří to. Sama hodlá v září předložit konkrétní podněty vyplývající z konference.