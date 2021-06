ANO podle opozice zrušilo párování omluvených poslanců

Praha - Hnutí ANO podle poslanců Pirátů a STAN zrušilo tzv. párování opozičních poslanců, kdy za omluveného zákonodárce nedorazí některý poslanec vládní strany, aby zůstal zachován poměr hlasů. Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) to označil za mimořádně podpásové, spojuje to s chystaným hlasováním o učitelské novele. Podle předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka se zrušené párování týká bodů vracených ze Senátu.

Učitelskou novelu, podle níž by pedagogové měli nárok na plat ve výši 130 procent průměrné mzdy, vrátil do Sněmovny Senát. Poslanci hlasování o ní několikrát odložili. Vůči uzákonění poměru platů má výhrady ANO. ČSSD a KSČM se zase nelíbí to, že novela by umožnila na vybraných typech škol učit odborníkům z řad nepedagogů.

Ferjenčík řekl, že od záměru odměňovat učitele v minimální výši 130 procent průměrné mzdy ustoupilo nejdříve ANO a později i ČSSD. "Spolu s dalšími jednotlivci a za využití nefér taktiky se pokusí ten zákon zbořit," řekl. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) podle něj "nepokrytě lže", když vyčísluje náklady předpisu na 30 miliard korun. "To číslo vychází z toho, že by se jinak platy vůbec nezvedaly," vysvětlil.

ANO navíc podle něj v noci zrušilo párování. "Včetně těch poslanců, kteří jsou nemocní," řekl. Uvedl například, že vládní koalice nevypáruje ani poslance, který je na jednotce intenzivní péče po operaci. "Považujeme to za mimořádně podpásové," řekl. Místopředseda STAN Petr Gazdík krok označil za porušení elementárních pravidel. Poslankyně STAN Jana Krutáková nastoupila na plánovanou operaci, ale ani ona nebude vypárována, dodal. "Je to nemravné a nechutné," řekl.

Domluva o párování nebude platit dnes, zaznělo podle předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury na organizačním výboru. Občanští demokraté dnes nikoho, koho by bylo třeba vypárovat, nemají. "Není to fér, nás se to netýká, ale jsme solidární s těmi, kterých se to týká," uvedl.

Faltýnek potvrdil, že Piráti a STAN postup hnutí ANO kritizovali. Párování se podle něj ale nikdy netýkalo senátních "vratek". "Vysvětlili jsme si to a problém je vyřešen," řekl. Zopakoval zároveň, že hnutí ANO žádný návrh týkající se učitelské novely nepodpoří. Po jednání Sněmovny se podle něj uskuteční tisková konference, kde hnutí představí návrh na růst učitelských platů pro další období. Schillerová řekla, že je připravena s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO), pokud to stav rozpočtu dovolí, o růstu platů jednat v létě.