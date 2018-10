Praha - Hnutí ANO podle premiéra Andreje Babiše (ANO) uspělo v krajských i okresních městech. Novinářům předseda vlády po sečtení většiny hlasů v komunálních volbách řekl, že ANO mění Českou republiku k lepšímu. Odmítl, že by šlo o levicové hnutí. Dobře podle Babiše naopak nevypadají výsledky voleb v Praze. Babiš to považuje za důsledek toho, jaké bylo působení zástupců ANO v hlavním městě. Neočekává, že by výsledek voleb ovlivnil fungování koaliční menšinové vlády ANO a ČSSD.

Babiš řekl, že volby celkově vypadají na velký úspěch ANO. "V roce 2014 jsme měli v krajských městech devět vítězství, zatím to vypadá, že bychom mohli mít 11. Co se týká okresů, v roce 2014 jsme měli 13 vítězství a vypadá to na 17," zrekapituloval. ANO podle něj vedlo na rozdíl od některých soupeřů pozitivní a skvělou kampaň, na kterou si vydělalo v předchozích volbách.

Video: ANO podle Babiše uspělo, výsledky v Praze ale nevypadají dobře

06.10.2018, 22:00, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK

Premiér odmítl, že by ANO bylo levicovou stranou. "Chtěl bych říct, že to není pravda. Neznám víc pravicově orientované dámy, než jsou paní (ministryně financí Alena) Schillerová nebo poslankyně (Radka) Maxová," konstatoval. ANO je podle něj hnutím pro všechny a zvyšuje důchody či zavedlo slevy na jízdném kvůli tomu, že má Babiš sociální cítění.

Volební štáb ANO:

Výsledky ANO v Praze podle Babiše nevypadají dobře, nebudou takové jako v minulosti. Je to výsledek působení našich lidí v Praze, konstatoval. Očekává vznik křehké koalice. "Samozřejmě to bude těžké, všechno je to o lidech," uvedl. Lídr kampaně Petr Stuchlík podle něj bude reprezentantem ANO v hlavním městě. "Bude spolupracovat na tom, aby naše pražské organizace se pohnuly dopředu, historicky tady máme problém," uvedl.

Babiš nepředpokládá, že by výsledek voleb, v nichž oslabila vládní ČSSD i KSČM, která menšinový kabinet podporuje, ovlivnily fungování kabinetu. "Já se žádnou změnou nepočítám," řekl. Předčasné volby podle něj nikdo nechce a vláda s ČSSD funguje dobře, protože jsou mezi ním a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem dobré osobní vztahy.

Bartoš je s výsledkem Pirátů v obecních volbách spokojený

Předseda Pirátů Ivan Bartoš je spokojený s výsledkem obecních voleb, podle něj potvrzují vzestup strany. Kandidát Pirátů na pražského primátora Zdeněk Hřib uvedl, že se v metropoli podařilo zabránit koalici ANO s ODS. Piráti podle něj preferují vytvoření rady s koalicí Spojené síly pro Prahu, kterou tvoří TOP 09, STAN, KDU-ČSL a LES, a s Prahou Sobě Jana Čižinského.

"Potvrdilo se, že jsme strana s celostátní působností," řekl Bartoš k výsledkům obecních voleb. Piráti podle něj zopakovali nebo vylepšili výsledky, kterých dosáhli v loňských sněmovních volbách. "Potvrzuje to, že vlna, kterou jsme zvedli vstupem do Sněmovny, pokračuje, preference rostou," řekl.

Také Hřib uvedl, že podle průběžných výsledků bude pirátský výsledek v Praze odpovídat výsledku sněmovních voleb. "Je to potvrzení toho, že voliči jsou spokojeni s naší prací ve Sněmovně," řekl. Už průběžné výsledky podle něj ukazují, že Piráti uspěli. "Podařilo se splnit základní cíl zabránit předdomluvené koalici ODS a ANO," řekl.

Pro vyjednávání o vytvoření koalice na magistrátu je podle něj méně preferovanou variantou spolupráce s ANO a s ODS, proto by Piráti upřednostnili spolupráci se zbývajícími dvěma subjekty, které se do zastupitelstva dostanou. O tom, která ze stran případné koalice by jmenovala primátora, by podle Hřiba měl rozhodnout volební výsledek. "Předpokládám, že pokud Piráti budou součástí koalice v Praze, tak primátor bude ze strany, která bude v koalici nejsilnější," řekl.

Volební štáb Pirátů:

Kandidát Pirátů na primátora Zdeněk Hřib ČTK odpoledne řekl, že strana v Praze odmítá jednat s SPD a KSČM, které považuje za extremistické. Obtížné ale podle něj bude i jednání s ODS a ANO, kde bude složité najít programový průnik.

Želízka v ohni zůstávají Pirátům podle Bartoše i v Senátu, především v Praze by mohli jít do druhého kola tři kandidáti, uvedl. "Vidím to optimisticky, osobnosti, které kandidovaly v krajích (...), to jsou lidi, kteří mají historii spojenou s Piráty, ale nejsou to třeba osobnosti, jako jsou kandidáti na prezidenta, kteří díky tomu, že jsou známi celorepublikově, mají pak výhodu i v obvodech, kde kandidují," dodal.

Hamáček: Výsledek voleb je signál, že se ČSSD odrazila ode dna

Předseda ČSSD Jan Hamáček bere výsledek voleb jako signál, že se sociální demokracie už odrazila ode dna, na které dopadla v loňských sněmovních volbách. Úspěchy se dostavily tam, kde je strana konsolidovaná, řekl dnes novinářům vicepremiér Hamáček. Vyzdvihl výsledky v Karviné, Frýdku-Místku či Náchodě, naopak pro velká města chce hledat nová témata, za vhodné považuje dostupné bydlení.

Hamáček řekl, že výsledek není důvodem k velkým oslavám, zároveň se však nejedná ani o žádnou katastrofu, kterou někteří odhadovali. Míní, že si strana polepšila proti sněmovním volbám. "Skončit čtvrtí z hlediska mandátů (v komunálních volbách) a třetí v postupujících kandidátech do Senátu považuji za solidní výsledek a signál, že se ČSSD odrazila ode dna," prohlásil.

Strana sklízela úspěchy tam, kde je konsolidovaná, řekl Hamáček. Ocenil práci sociálních demokratů v Karviné, Náchodě či Frýdku-Místku. "Ukázalo se, kde nám voliči věří a kde ještě musíme zapracovat," uvedl. Volby podle Hamáčka nebyly celostátním referendem o sociální demokracii ani o vládě. "Ukázalo se, že občané nám věří a ještě musíme zabrat," dodal. Problém ČSSD vidí ve větších městech, kde chce hledat nová programová témata, například dostupnost bydlení.

Volební štáb ČSSD:

Vyříkat si výsledky budou mít straníci v regionech příležitost na okresních a krajských konferencích, které vyústí v březnový sjezd s volbou vedení. Místopředseda Jiří Zimola se v hodnocení shodl s Hamáčkem. "Není to na to, abychom se sebevraždili, ale na druhou stranu to není žádný důvod k jásotu," řekl.

Sociální demokraté letos vyhráli volby například ve Vyškově, kde budou mít šest zastupitelů v 27členném zastupitelstvu. První příčku obsadili i v Karviné, kde získali 19 mandátů v zastupitelstvu o 41 členech. Vítězství zaznamenali i v Bohumíně, kde je starostou senátor ČSSD Petr Vícha. Z 23 zastupitelů jich bude 16 z ČSSD, zatímco druhé hnutí ANO bude mít jen čtyři. První skončila ČSSD i ve Frýdku-Místku.

V jiných městech však ČSSD utrpěla porážky, poprvé od roku 1990 nebude v pražském zastupitelstvu. Zatímco v roce 2014 získala v Třinci šest mandátů, letos nemá žádný. V Kladně dostala ČSSD v roce 2014 sedm zastupitelů, letos nebude mít ani jednoho. Také v zastupitelstvu Teplic přišla o všechny tři své zastupitele, nedostala se ani do trutnovského zastupitelstva. V Praze ještě výsledky voleb do magistrátu spočteny nejsou, výsledky ČSSD se však zatím pohybují pod pětiprocentní hranicí.

Bělobrádek: Volební výsledky KDU-ČSL jsou v očekávaném pásmu

Volební výsledky KDU-ČSL jsou v pásmu, které lidovci očekávali. Uvedl to předseda strany Pavel Bělobrádek, který sám usiluje o zvolení do Senátu. Před druhým kolem senátních voleb bude podle něj důležité přesvědčit voliče, aby opět přišli k volbám. Lidovci budou chtít oslovit i neúspěšné kandidáty se žádostí o podporu.

"Je to v tom pásmu, které jsme očekávali. Není to na velký jásot, že bychom zválcovali republiku," řekl Bělobrádek v České televizi o průběžných výsledcích. "Chtěl bych vyzdvihnout to, že KDU postavila nejvíc kandidátů do komunálních voleb z parlamentních stran a jsem velmi rád, že se tolik zejména mladých lidí odhodlalo do komunálních voleb kandidovat," doplnil na následném briefingu ve volebním štábu v pražském paláci Charitas.

V komunální politice jsou lidovci tradičně silnou stranou, a to především díky úspěchům v menších obcích. V uplynulém období měli tři stovky starostů a nyní obhajovali vůbec nejvíce zastupitelských křesel - přes 4000. Za své priority označují lepší podmínky pro rodiny a výchovu dětí, dostupné bydlení, kvalitnější školství, bezpečnost v obcích a úctu ke krajině.

"Zatím to vypadá, že budeme mít největší počet zvolených zastupitelů. Tento výsledek je pro nás nejenom závazkem, ale i výzvou, abychom tuto důvěru na komunální úrovni dokázali lépe zhodnotit v krajských úrovních i ve volbách do Poslanecké sněmovny," řekl místopředseda strany Marian Jurečka. "Výsledky jsou jasný důkaz toho, že odvádíme kvalitní práci na komunální úrovni a že lidé znají naše komunální politiky," přidal se další místopředseda Jan Bartošek. Zároveň vyzval občany, aby přišli volit i ve druhém kole senátních voleb.

Po letošních volbách do Senátu mají lidovci šanci stát se nejsilnější frakcí v horní komoře Parlamentu a vystřídat na tomto postu sociální demokraty. V současné době má KDU-ČSL 16 senátorů, strana šla do voleb pod heslem "Senát jim nedáme". Lidovců kandidovalo celkem 12, další tři uchazeči pak od nich měli podporu.

Bělobrádek dnes vyzdvihl výsledek lidoveckého senátora Jiřího Čunka, který na Vsetínsku zvítězil už v prvním kole. Lídr lidovců by si přál, aby rovnou postoupili také dva kandidáti, které KDU-ČSL podporuje v Praze: vědec Jiří Drahoš a diplomat Pavel Fischer. Sám Bělobrádek postoupil v Náchodě do druhého kola, kde se utká s bývalým policejním prezidentem Martinem Červíčkem (ODS).

V senátním klání uspěl také další místopředseda lidovců, exministr kultury Daniel Herman. Svůj postup v Chrudimi připisuje právě zkušenostem z vlády. "Lidé to asi ohodnotili, protože se mě na to hodně ptali," řekl. Před druhým kolem, v němž se střetne s havlíčkobrodským starostou Janem Teclem (ODS), chce pokračovat v osobním setkávání s voliči v obvodu.

Ve Zlíně bude obhajovat svůj senátorský post starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar, jeho soupeřem bude bývalý zlínský hejtman Libor Lukáš ze Strany soukromníků ČR. Voliči dali šanci obhájit funkci také senátorovi a dlouholetému starostovi Šumperku Zdeňkovi Brožovi, který svede souboj s kandidátem ANO Miroslavem Adámkem.

V obvodech, kde lidovečtí kandidáti postoupí do druhého kola, bude strana jednat o případné podpoře s neúspěšnými uskupeními. Bělobrádek uvedl, že si umí představit i jednání s ČSSD. Lidovci se tradičně vyhýbají spolupráci s komunisty, koalice nechtějí uzavírat ani s SPD.

Šéf TOP 09 Pospíšil je spokojený s výsledkem v Praze

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil je spokojený s volebním výsledkem v Praze, kde vedl společnou kandidátku se STAN a KDU-ČSL. Zhruba patnáctiprocentní zisk v průběžných výsledcích je podle něj solidní vzhledem k tomu, že jeho blok bojoval s dalšími subjekty z podobné části politického spektra. Budoucí koalice na pražském magistrátu podle něj musí být založena na programu. Vyjednávání začne brzy, řekl Pospíšil České televizi.

Pospíšil odpoledne uvedl, že výsledek nad 12 procent by byl solidní, cokoliv nad 15 bude úspěchem. Koalice se v průběžných výsledcích pohybuje mírně nad vyšší z vytyčených hranic. "Jsem spokojený, každé procento navíc mě naplňuje radostí," konstatoval Pospíšil. Strana si podle něj solidně polepšila i proti průzkumům publikovaným před volbami.

Možná koexistence pěti podobně velkých subjektů na magistrátu podle něj bude znamenat to, že tři se budou muset domluvit a dvě skončí v opozici. "Teprve začneme jednat, počkáme na konečné výsledky," řekl. Koalice však musí být založena na programu, a ne na rozdělení křesel, dodal. Komunikovat chce se všemi stranami, nedovede si však představit spolupráci s ANO.

Za dosavadní problém Prahy považuje rozháranou koalici a zastupitelstvo. "Které neřešilo Prahu, ale samo sebe," uvedl. Možné partnery zatím neoslovil, vyjednávání ale podle něj začne brzy.

ODS jasně posílila, bude alternativou vůči ANO, řekl Fiala

ODS v letošních komunálních a senátních volbách jasně posílila a ukazuje se, že jde krok po kroku správným směrem, řekl dnes novinářům předseda občanských demokratů Petr Fiala. V příštích volbách do Poslanecké sněmovny by měla ODS podle něj bojovat o směřování Česka proti levicovému hnutí ANO. Předseda ANO a premiér Andrej Babiš (ANO) předtím při hodnocení voleb levicovou orientaci svého hnutí odmítl a Fialu kvůli podobným vyjádřením kritizoval.

Fiala novinářům řekl, že ODS prakticky na celém území Česka posílila. "Jsem moc rád, že se bude podílet na správě obcí a měst mnohem silněji než v předchozím období," konstatoval. Pozitivní výsledky se podle něj dostavily díky tomu, že ODS nabízela rozumná řešení a kandidáty a poctivou práci. Ocenil výsledky v Brně i Praze.

Video: Fiala doufá, že se ODS stane mocenskou alternativou k ANO

06.10.2018, 18:40, autor: Petra Kierová, zdroj: ČTK/Video

V senátních volbách se podle Fialy ukázalo, že hlavními politickými silami jsou levicové ANO a pravicová ODS. "Je reálné, že už v příštích parlamentních volbách bude hlavní souboj o směřování ČR probíhat mezi ANO a ODS," řekl. Občanští demokraté jsou podle něj programovou alternativou vládnímu hnutí a chtějí se stát i alternativou mocenskou. "Jdeme nepochybně správnou cestou," dodal.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura označil za velice úspěšné i senátní volby. "Nominovali jsme 18 kandidátů, z toho 11 postoupilo a z toho devět z prvního místa," uvedl. Z kandidátů, které ODS podpořila, navíc postoupila další pětice. "Máme 13 vítězů v prvním kole," uvedl Stanjura.

Kandidát ODS na pražského primátora Bohuslav Svoboda řekl, že strana půjde do jednání v Praze s tím, co říkala po celou dobu kampaně. "Že jsme ve volbách proto, abychom Prahu rozhýbali, vrátili jí život, o který přišla v posledních čtyřech letech," uvedl. Chce jednat s každým, s kým prosadí priority, který se týkají silničních okruhů, parkování a bydlení, dodal.

Okamura je spokojený s výsledky SPD v obecních volbách

Tomio Okamura je spokojený s výsledkem svého hnutí SPD v obecních volbách, protože získalo zastupitele na komunální úrovni. Slabá pozice hnutí v Praze je podle něj dána odlišnostmi hlavního města, jehož obyvatelé se potýkají s jinými problémy než lidé z jiných částí republiky. SPD kvůli tomu nebude měnit svůj program.

"Chtěli jsme úspěch v komunálních volbách, abychom měli krajské zastupitele, poslance i obecní zastupitele," řekl Okamura. Hnutí si podle něj takto postupně buduje svou pozici. "Máme trojciferné číslo zastupitelů, to bylo naším vnitřním cílem," doplnil na závěrečné tiskové konferenci.

"Výrazněji jsme uspěli v krajích, kde jsme byli silní i ve volbách do Sněmovny. Především hovořím o Moravskoslezském, Olomouckém, Jihomoravském, Zlínském a také Ústeckém kraji. Potvrdilo se, že tam máme silnou podporu," uvedl.

Ocenil tedy, že SPD získala zastupitele i ve velkých městech, i když se jí to nepodařilo v Praze.

"V Praze máme vždycky nejmenší preference. Máme sociálně citlivý program pro lidi se středními a nižšími příjmy. V ultrabohaté Praze sociálně citlivý program tolik nerezonuje," řekl. Podle něj se v metropoli sociální problémy vyskytují v menší míře než jinde.

"Otázkou je, do jaké míry máme měnit svůj program kvůli Praze, my jsme tu pro obyčejné lidi. Nevím, jestli kvůli jednomu volebnímu obvodu máme nějak upravovat svůj program, myslím, že ne," řekl. "Problémy Moraváka nebo občana Ústeckého kraje jsou u nás stejně důležité, jako problémy občana Prahy," dodal s tím, že očekává, že podobné výsledky bude mít SPD i v budoucnu.

Gazdík očekává posílení STAN v Senátu i v obcích

Předseda Starostovů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík očekává, že hnutí posílí v Senátu a získá i více obecních zastupitelů než před čtyřmi roky. V Praze, kde STAN sestavilo s TOP 09, KDU-ČSL a LES kandidátku Spojené síly pro Prahu, očekává zisk nejméně 15 procent hlasů, řekl v České televizi.

Gazdík připomněl, že STAN má nyní s 12 senátory třetí nejsilnější klub v horní komoře Parlamentu, z toho třem letos končí funkční období. "Věřím, že náš klub posílí," řekl Gazdík. Kromě vlastních kandidátů STAN očekává i úspěch rektora brněnské Masarykovy univerzity Mikuláše Beka nebo neúspěšných prezidentských kandidátů Jiřího Drahoše, Pavla Fischera a Marka Hilšera, které Starostové před volbami podpořili.

V obecních volbách kandidují zástupci STAN nejen pod značkou hnutí, ale i v rámci různých místních uskupení a koalic, podle Gazdíka to ale jméno STAN nijak neoslabuje. Podle něj získalo hnutí před čtyřmi lety v rámci různých volebních uskupení zhruba 7500 obecních mandátů, letos očekává vyšší zisk.

KSČM: V celostátních volbách čekáme výsledek lepší

Výsledek komunálních a senátních voleb je podle předsedy KSČM Vojtěch Filipa obrazem současné situace ve společnosti a také toho, že strana postavila asi o 300 kandidátek méně než před čtyřmi lety. V celostátních volbách včetně evropských čeká lepší výsledek. Cílem pro Senát byla obhajoba mandátu v Chomutově, strana doufala v Karvinou a Břeclav. Jen v Karviné postoupila Milada Halíková do druhého kola.

"Měli jsme 150 starostů, asi 140 místostarostů a další asi stovku radních a ti lidé většinou uspěli," zhodnotil Filip. KSČM podle něj v obcích připravila velmi diferencované programy, které byly reálné a realistické. KSČM nikdy nepoužívá populismus," dodal. Strana podle něj preferuje programové koalice. Nikoho z jednání nevylučuje, pokud někdo naopak vylučuje KSČM, je to podle Filipa jeho problém.

V Praze a Brně, kde je zatím sečtena jen část hlasů, doufá, že mandáty obhájí. Po sečtení 40 procent hlasů v Praze měla strana 3,86 procenta a v Brně při sečtení tří čtvrtin hlasů 4,39 procenta.

Ve velké části senátních obvodů skončil komunistický kandidát na čtvrtém místě. Jedním z nich byl současný senátor za Chomutov Václav Homolka. V Českých Budějovicích byl komunistický kandidát třetí. Jedinou, která postoupila do druhého kola, je Milada Halíková. "S vedením strany připravujeme týdenní program pro její propagaci tak, aby se v záplavě všech informací neztratila," dodal.

Podle místopředsedy strany Stanislava Grospiče KSČM dokáže z každého úspěchu, ale i neúspěchu vyvodit poučení. "Budeme ale samozřejmě hledat cestu k voličům, abychom získali širší podporu, než jsme dostali v těchto volbách," dodal.

Peníze vynaložené na kampaň zatím komunisté nesečetli. Centrála podle Filipa vynaložila asi deset milionů korun, další peníze daly okresní a městské výbory. Finanční ztráta, pokud by strana ztratila senátora a čtyři mandáty v Praze, by byla asi dva miliony korun. Podle Vojtěcha by to strana zvládla. "KSČM je jedinou velkou stranou, která nemá žádné dluhy a půjčky. Vždycky jsme vystačili z členských příspěvků, pronájmu budov a státních příspěvků," dodal.

Do budoucna podle Filipa strana spoléhá na obměněnou strukturu okresních výborů, kde má řadu mladých předsedů. O kandidaturu do Evropského parlamentu, které budou v příštím roce, má strana zájemců několikanásobně víc, než je míst na kandidátce. "Kateřina Konečná v prosinci předloží návrh kampaně," dodal.

O vyvození osobní zodpovědnosti z voleb Filip nechtěl mluvit. Podle něj je na kolektivním vedení KSČM, jaké zaujme k výsledku hlasování stanovisko.