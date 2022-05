ANO kritizuje vládu za neschválení příspěvku 5000 Kč i některé parametry zákona

Praha - Opoziční hnutí ANO kritizuje vládu za to, že ve středu neschválila příspěvek 5000 korun na dítě pro rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého. Nesouhlasí také s některými parametry návrhu, například s limitem věku dítěte do 18 let. Na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády ANO to řekli šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová a stínový ministr práce Aleš Juchelka. Podle něj by nejlepším řešením bylo plošné opatření bez omezení podle příjmu rodiny.

Vláda ve středu neschválila návrh zákona o příspěvku, vrátit by se k němu měla příští týden, stejně jako k novelám na podporu částečných úvazků a o státní sociální podpoře. Podpora rodinám se má začít vyplácet v srpnu. Ministerstvo práce odhaduje, že by dávku mohlo dostat 1,82 milionu dětí. Výdaje by činily 9,1 miliardy korun.

Deník N upozornil, že některá ministerstva se k předpisu postavila velmi kriticky. Například ministerstvo spravedlnosti má námitky vůči ustanovení, které by umožnilo vládě nařízením příspěvek zopakovat. Možné zmocnění pro vládu kritizuje i ministerstvo financí s tím, že podporu rodin je nutno řešit systémově. Resortu vadí také to, že zákon s tak závažnými dopady do veřejných rozpočtů je předkládán do výrazně zkráceného připomínkového řízení, které neumožňuje materiál důkladně posoudit. Návrh v nynější podobě je podle úřadu vlády neslučitelný s právem EU.

Podle Schillerové jde o zásadní připomínky, nikoli pouze technického rázu. Zároveň uvedla, že vůbec není dořešeno, koho se bude příspěvek týkat či proč je limit nastavený na 18 let věku dítěte, nikoli na nezaopatřené dítě až do 26 let. Není také podle stínové ministryně financí jasné, kdo bude příspěvek pobírat v případě střídavé péče.

"Nerozumíme limitu zletilosti, 18 let. Je celá řada rodin, samoživitelek, které žijí s nezaopatřenými dětmi, které například studují, a na tento příspěvek kvůli limitu zletilosti nedosáhnou," poznamenala. Není podle ní ani dořešeno, kdo a jak bude příspěvek vyplácet při přetíženosti úřadu práce.

Juchelka vyzval ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL) k rezignaci, podle něj svoji roli nezvládá. Připomněl návrhy ANO na jednorázový příspěvek 6000 korun seniorům, zvýšení rodičovského příspěvku z 300.000 na 400.000 korun a navýšení příspěvku na mobilitu z 550 na 2000 korun měsíčně. Předloží je příští týden do Sněmovny.

Hnutí ANO též nesouhlasí s tím, aby byl návrh zákona o příspěvku schvalován hned v prvním čtení bez toho, aby poslanci mohli podávat pozměňovací návrhy. Podle Juchelky je možné během jednoho dne schválit zákon ústavní většinou ve stavu legislativní nouze i při absolvování tří čtení ve zrychleném režimu. Opoziční hnutí má v plánu příspěvek v takovém případě podpořit.