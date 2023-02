ANO jedná v Ostravě o podpoře primátora, který hnutí opustil

Ostrava - Na ostravském magistrátu začalo dnes v podvečer mimořádné zasedání klubu zastupitelů za hnutí ANO. Znovu se zabývají podporou primátora Tomáše Macury, který minulý týden oznámil svůj odchod z hnutí. Primátor v souvislosti se svým odchodem uvedl, že na zastupitelském klubu nabídne k dispozici primátorskou funkci a nechá o svém dalším působení v čele města rozhodnout své kolegy. Ve čtvrtek pak informoval o tom, že vedení hnutí začalo na členy klubu vyvíjet nátlak, aby podpořili jeho odchod z primátorské funkce. Hovořil rovněž o tom, že stávající koalice v Ostravě by pak mohla změnit podobu tak, že by v ní nebyli zástupci vládních stran.

"Jdu na dnešní klub zastupitelů s tím, že stále platí dohody z minulého týdne, tudíž, že pokračuje podpora pana primátora, že pokračuje podpora stávající koalice," uvedla předsedkyně klubu a primátorova náměstkyně Kateřina Šebestová. Doufá, že pokud klub na dnešním jednání nenajde shodu a nebude jednotný, nebudou zastupitelé za hnutí ANO vyvolávat na středečním zasedání zastupitelstva hlasování o důvěře primátorovi. "Ale budeme tu shodu nacházet," uvedla Šebestová.

Primátor při příchodu na klub uvedl, že všechny možnosti jsou otevřené. "Uvidíme, co přinese dnešní večer a zítřejší (úterní) večer. Máme ještě dva dny," uvedl Macura. Popřel, že by jednal o možném rozšíření koalice, aby si zajistil potřebnou podporu, kdyby ho část kolegů z hnutí ANO nechtěla podpořit. "Slíbil jsem kolegům v zastupitelském klubu, že pro mě jsou tři priority. Zachování stávající koalice, zachování jednoty našeho klubu a zachování dynamiky města. Pro to udělám všechno. A z toho důvodu, i když jsem dostával různé balónky od jinud, tak jsem žádná jednání nezahájil, ani nezahájím," řekl Macura. Na jednání dnes dorazili i krajský předseda a havířovský primátor Josef Bělica a také předseda ostravské oblastní organizace a starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.

Změna ve vedení Ostravy by mohla zkomplikovat dokončení rozvojových projektů ve městě. Obávají se toho osobnosti, které dnes vyjádřily podporu současnému vedení města Ostravy v čele s Macurou. Dokument s výzvou k podpoře nynějšího vedení rozeslali zastupitelům hnutí, kteří v současnosti rozhodují o tom, zda primátora ve funkci podpoří. Pod výzvu se podepsaly desítky lidí působících v Ostravě, ale i zástupci některých mimoostravských institucí. Text výzvy i seznam podporovatelů má ČTK k dispozici.

"Plně respektujeme Vaše právo svobodně a samostatně se rozhodnout, jestli Tomáše Macuru a s ním také další své zástupce ve vedení města podpoříte, nebo ne. My Vás chceme o tuto podporu požádat. Umožníte tím kromě jiného dokončení projektů, jež jsou v zájmu rozvoje Ostravy, a které by destabilizací současného vedení města mohly být ohroženy," píše se ve výzvě adresované zastupitelům hnutí. Macura uvedl, že si této podpory váží. Mezi lidmi, kteří se k výzvě zastupitelům připojili, jsou například šéfové a představitelé některých ostravských kulturních institucí, architekti, spisovatelé a další umělci nebo zástupci vysokých škol.

Primátor se delší dobu názorově rozcházel s celostátním vedením strany. V lednové volbě prezidenta nepodpořil svého stranického šéfa Andreje Babiše. Oznámil, že volil jeho protikandidáta Petra Pavla, který v prezidentské volbě nakonec zvítězil. Stejně postupoval i hejtman Ivo Vondrák (ANO), který se následně vzdal postu místopředsedy hnutí.