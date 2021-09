ANO chce zajistit průměrný důchod 20.000 korun či nezvyšovat daně

Ústí nad Labem - Hnutí ANO chce do roku 2025 zajistit průměrný důchod 20.000 korun, zvýšit rodičovský příspěvek a nezvyšovat daně. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl při dnešním zahájení kampaně v Ústí nad Labem. Na úvod svého projevu uvedl, že letošní sněmovní volby jsou "poslední šancí volit Babiše".

Průměrný důchod by měl příští rok činit zhruba 16.275 korun, do roku 2025 ANO slibuje 20.000 korun. Zvyšovat chce vládní hnutí platy učitelů, lékařů, zdravotních sester, vojáků, hasičů či policistů. Rodičovský příspěvek chce zvýšit na 400.000 korun, současný menšinový kabinet ANO s ČSSD jej navýšil na 300.000. Návrh státního rozpočtu pro ČR na příští rok nyní počítá podle ministerstva financí se schodkem 376,6 miliardy korun, Babiš se k němu při zahájení kampaně nevyjadřoval.

Prohlásil, že hnutí ANO nechce zvyšovat daně. Zdravotnictví podle něj musí zůstat bezplatné a dostupné pro všechny, zároveň ANO nechce české zdravotnictví privatizovat. V lokalitách s chybějícími zubaři chce ANO vytvořit státem garantované ordinace neodkladné zubní péče.

"Dokud budu premiérem, nikdy nepřijmeme ani jednoho ilegálního migranta," řekl dále Babiš. ANO chce zachovat slevu na jízdné pro seniory a studenty, nastartovat bytovou výstavbu nebo investovat do nemocnic a digitalizace zdravotnictví.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny chce Babišovo hnutí snižovat závislost České republiky na uhlí, vysazovat nové stromy, bojovat proti kůrovci a suchu. Zároveň je proti návrhu Evropské komise skončit s prodejem aut se spalovacími motory v roce 2035.

"Ochráníme naši energetiku a průmysl před unáhleným zelenými řešeními. Dostavíme nový blok Jaderné elektrárny Dukovany, připravíme rozšíření Temelína," řekl Babiš. "Nedáme z českých rukou lithium," dodal.

Předseda vlády v úvodu projevu zkritizoval obě opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN, které se podle něj dohodly na společné vládě výměnou za odevzdání suverenity České republiky a rozbití visegrádské skupiny. "Zbaběle se spolčilo pět proti jednomu, protože sami si na mě a na hnutí ANO netroufnou," řekl Babiš.

Program hnutí ANO pro podzimní volby se nazývá Až do roztrhání těla!, což také Babiš v projevu použil. Koalice Spolu následně zveřejnila příspěvek s podobným vizuálem s tvářemi předsedů stran v ní spojených a se stejným heslem. Založila si též web azdoroztrhanitela.cz a ODS na svém facebooku následně zveřejnila několik volebních plakátů s Babišovou fotografií a hesly jako Budu čerpat dotace až do roztrhání těla! nebo Zadlužím vaše děti až do roztrhání těla!

Ministryně financí a lídryně kandidátky v Jihomoravském kraji Alena Schillerová na zahájení kampaně uvedla, že vláda podpořila ekonomiku v souvislosti s koronavirovou pandemií 550 miliardami korun.

Celkový veřejný dluh by měl podle ministerstva financí stoupnout z loňských 37,8 procenta HDP na letošních 43,5 procenta HDP. "Díky výhodnému předfinancování v prvním čtvrtletí tohoto roku dluh snížíme o 120 miliard jen do konce září," řekla Schillerová.

Na letošní rok je schválen schodek státního rozpočtu 500 miliard korun. Loni, kdy byl výsledek ovlivněn dopady pandemie, skončil státní rozpočet ve schodku 367,4 miliardy korun. Na příští rok ministerstvo financí navrhuje nově deficit 376,6 miliardy.

Ministr průmyslu a dopravy a lídr ve Středočeském kraji Karel Havlíček uvedl, že v roce 2025 by podle hnutí měla být dostavěna dálnice D3 k hranicím s Rakouskem. V témže roce chce zahájit výstavbu vysokorychlostní železniční tratě.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, která vede kandidátku v Královéhradeckém kraji, by příští vláda ANO zahájila státní bytovou výstavbu a rekonstrukci brownfieldů. "Cenu nájmů snížíme tím, že budeme garantovat úvěry jako stát bytovým družstvům," poznamenala.

Babiš novinářům řekl, že by ANO mělo zájem ucházet se o ministerstvo práce a sociálních věcí, pokud bude ve vládě. Aktuálně ho má v gesci ČSSD. "My si myslíme, že resort nebyl restrukturován. Je tam velký prostor, hlavně v tomto (ústeckém) regionu. Je potřeba řešit vyloučené lokality," poznamenal.