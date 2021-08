ANO ani ČSSD neevidují platby spojené s výjezdy členů vlády do krajů

Praha - Vládní ANO a ČSSD na svých transparentních volebních účtech neevidují platby, které by bylo možné jednoznačně propojit s výjezdy členů kabinetu do regionů. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí dnes označil výjezdy prezidenta Miloše Zemana do krajů před volbami hlavy státu v roce 2018 za předvolební kampaň. Člen vedení brněnského úřadu Tomáš Hudeček poté ČTK řekl, že problematické z hlediska vedení kampaně by mohly být i současné výjezdy členů vlády do krajů. Mluvčí prezidenta pokládá rozhodnutí úřadu za bizarní. Šéfa ČSSD a vicepremiéra Jana Hamáčka vyjádření překvapilo, důsledkem podle něj může být velký nárůst administrativy. Podle hnutí ANO výjezdy členů vlády vždy souvisí s ministerskou agendou.

O prázdninových měsících vykázala vládní uskupení kolem 15 plateb typu záboru prostranství, pronájmu prostor nebo odběru elektřiny, případně kameramanských a fotografických služeb.

V případě ANO je na jeho transparentním účtu uvedena desítka takovýchto plateb. Teplicím, kde předseda vlády a ANO Andrej Babiš podepisoval 10. srpna svou knihu, zaplatilo vládní hnutí o 17 dní později 500 korun za "odběr elektřiny na akci". V případě středočeských Průhonic, Ústí nad Labem nebo Karlových Varů, kde měl Babiš v srpnu také autogramiády, podobné platby na účtu uvedeny nejsou.

Krnovu za zábor prostranství ANO dalo 1000 korun, Rakovníku desetinásobně méně. Za zábor zaplatilo také městu Meziboří nebo Litoměřicím, tamnímu minipivovaru za pronájem prostor uhradilo 6050 korun. ANO vykázalo v srpnu také dvě platby ve výši 42.601 korun a 24.769 korun za nákup surovin na výrobu zmrzliny. Společnost Imoba z Babišova svěřenského fondu dostala od vládního hnutí v červenci 33.983 korun za občerstvení.

"Ministerské výjezdy souvisí vždy s ministerskou agendou, hnutí ANO je neplánuje, neorganizuje a nemá o nich přehled. Z toho důvodu je do nákladů ani zařazovat nemůžeme," sdělil ČTK mluvčí ANO Martin Vodička.

ČSSD na svém volebním účtu eviduje za prázdninové měsíce jen jedinou platbu za zábor prostranství, a to 2520 korun městu Jevíčku z 27. srpna. Za fotografování kandidátů pak sociální demokraté uhradili během července a srpna tři platby a 26.600 korun za videoreportáže z Moravskoslezského kraje.

"Pokud máme započítávat do nákladů na kampaň činnost vlády, tak se ptám, proč to nemá platit pro všechny, kdo jsou nějak financováni z veřejných prostředků. Jaký je rozdíl mezi ministrem a místopředsedou Sněmovny," řekl na tiskové konferenci v Lidovém domě Hamáček.

I poslancům či jejich asistentům platí stát mobilní telefon, třeba představitelům Sněmovny i auto, dodal. "Dostáváme se do absurdní situace, kdy kdokoliv, kdo má jakoukoliv veřejnou funkci, se kterou jsou spojené nějaké výhody, by musel vykazovat cokoliv, co udělá v kampani," doplnil Hamáček. Úřad by se podle něj měl zamyslet, zda "to myslí vážně". Hrozil by podle něj jinak velký růst administrativy. "Nemám problém nechat ty věci spočítat, ale ta zátěž na ministerstvo vnitra bude enormní," doplnil. Uvítal by, kdyby platila dosavadní pravidla a nevymýšlely se věci, které nepomohou, ale spíš zkomplikují situaci.