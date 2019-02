Praha - Vládní hnutí ANO a opoziční Piráti představili své návrhy na vylepšení podmínek pro zákazníky mobilních operátorů. Na dálku se vzájemně přeli, kdo koho ve svých návrzích vykrádá. Premiér Andrej Babiš (ANO) ohlásil jednání se zahraničními operátory před aukcí frekvenčních pásem, v níž by mohl na český trh vstoupit čtvrtý operátor. Zároveň označil za nepřijatelné výroky ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (za ANO) k drahým mobilním datům v Česku a kritizoval i její úřad. Odmítl ale odpovědět na otázku, zda ji chce odvolat.

Babiš ve středu předloží vládě návrh novely zákona o elektronických komunikacích, která by zkrátila dobu přenesení čísla při změně mobilního operátora na dva dny místo současných deseti. Zákazníci při změně nebudou muset kontaktovat svého nynějšího operátora, přechod bude zajišťovat ten nový, uvedli zástupci ANO na tiskové konferenci. Novela má také rozšířit některá ochranná opatření na živnostníky, nyní je chráněn jen spotřebitel, tedy fyzická osoba.

ANO chce zmírnit sankci, kterou zákazníci platí při předčasném ukončení smlouvy. Nyní lidé v takovém případě platí 20 procent z ceny, která jim ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. Novela počítá s tím, že by v případě ukončování smlouvy na dobu určitou lidé po třech měsících trvání smlouvy nehradili nic.

Podobný návrh, který ohlásili v neděli, dnes na tiskové konferenci představili Piráti. Pokutu za přechod k jinému operátorovi chtějí snížit z 20 na pět procent. Změna zákona by podle nich usnadnila příchod čtvrtého operátora na český trh, který by vedl ke snížení cen. Piráti požádali ANO a ODS o dodání připomínek ke svému návrhu do konce týdne, poté ho chtějí oficiálně předložit.

Dnešní Babišův návrh na změnu pravidel pro operátory označil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek za vykrádání programu jiných stran. "Proč to neudělali dřív? Ten problém se tady řeší minimálně pět let a doteď pan premiér spal a najednou se vzbudil," řekl. Babiš se proti tomu ohradil. Uvedl, že už v pátek napsal dopis operátorům s konkrétními opatřeními. "Snaží se nám toto téma nějakým způsobem ukrást a ještě říct, že nic neděláme," řekl premiér na adresu Pirátů.

Z mobilních operátorů se k návrhu na zkrácení doby pro přenesení čísla O2 nechtěla vyjádřit, T-Mobile zpochybnil přínos návrhu pro zákazníky. "Teoreticky by proces patrně šlo zkrátit, ale otázkou je, jak zásadní přínos by to pro zákazníka mělo," podotkla mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. T-Mobile podle ní nepovažuje za bezpečné, pokud by zákazník při přenosu čísla nekontaktoval dosavadního operátora. "Preferujeme, aby stávající operátor ověřil identitu zákazníka, jinak hrozí odcizení čísla, například na falešnou plnou moc," doplnila mluvčí.

Ohledně vstupu nového operátora bude stát v březnu a dubnu jednat s firmami ze Spojených států, Itálie, Francie, Velké Británie a Jižní Koreje, uvedl Babiš. Aukce frekvenčních pásem by měla začít do konce prosince, v lednu či únoru by stát chtěl předat frekvence, řekl vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla. Stát podle něj dělá vše pro to, aby nového operátora nějakým způsobem zvýhodnil. Cílem je snížení cen pro zákazníky. Češi platí podle analýzy Point Topic za jeden gigabyte stažených dat prostřednictvím mobilní sítě LTE nejvíce v Evropě.

K otázce na možné odvolání ministryně Novákové novinářům Babiš řekl, že personální problémy a změny ve vládě neřeší veřejně. Nováková nedávno v České televizi uvedla, že jednou z cest ke zlevnění mobilních dat v Česku je jejich větší využívání. Češi se podle ministryně příliš připojují k bezdrátovým wi-fi sítím. "Samozřejmě v minulosti zazněly nějaké názory od jednoho poradce paní ministryně nebo i paní ministryně, které jsou pro mě nepřijatelné," řekl premiér. Ministerstvo průmyslu podle něj nebylo akční a nepředložilo věci, které Babiš požadoval. K odvolání Novákové dnes Babiše vyzval předseda opoziční TOP 09 Jiří Pospíšil. Důvodem ale podle něj nejsou její výroky, nýbrž neschopnost jednat s operátory.