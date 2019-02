Praha - Vládní ANO a ČSSD zablokovaly snahu KDU-ČSL a ODS projednat ve Sněmovně případ českého řidiče Jiřího Sagana, který byl ve Francii odsouzen za to, že v jeho kamionu úřady loni našly skupinu Iráčanů. Lidovci a občanští demokraté navrhovali, aby dnes Sněmovna vyzvala vládu k poskytnutí pomoci řidiči, který tvrdí, že o migrantech převážených v chladicím voze nevěděl. Česká diplomacie podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vyčerpala veškeré možnosti v soudním procesu.

Místopředseda poslanců ANO Roman Kubíček zdůvodnil veto mimořádného projednání řidičova případu absencí premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Žádost předsedy SPD Tomia Okamury, aby se Sněmovna ještě dnes zabývala českým postojem k Venezuele, vládní frakce nevetovaly, pouze v hlasování odmítly. Podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury je jediným vysvětlením postoje vládních poslanců k Saganovu případu to, že mu nechtějí pomoct.

Sněmovna měla podle lidoveckých místopředsedů Jana Bartoška a Mariana Jurečky vyzvat vládu, aby vyvinula maximální úsilí v Saganův prospěch. Podpořili je Okamura i Václav Klaus (ODS), podle nichž by se ČR měla zastat českého občana. Klaus prohlásil, že Francouzi nutí české řidiče pracovat za minimální mzdu. "Terorizují je a teďka ještě jednoho z těch chudáků zavírají do vězení," řekl.

"ČR se má zastat řidiče v případě, kde je mnoho důvodných pochybností, jak to probíhalo. My leckterého pašeráka drog taháme do České republiky, abychom ho zbavili těžkých podmínek v některých zemích, a v tomto případě bychom měli konat také," poznamenal Klaus. Podle Okamury vláda v Saganově případě nic neudělala. "Premiér Babiš se fotí s manažery světových firem, zatímco zavírají českého řidiče," uvedl šéf SPD.

Hamáček namítl, že čeští diplomaté ve Francii vyčerpali všechny možnosti s výjimkou intervence ministra zahraničí. "Není to tak, že by vláda zapomněla na pana Sagana. Pokud by pan ministr zahraničí seznal, že je nutná osobní intervence, tak je v tom připraven také příslušné kroky podniknout," dodal.

Sagan byl odsouzen ke dvěma letům vězení a čtyřletému zákazu pobytu ve Francii. Řidič tvrdí, že o migrantech v chladicím boxu kamionu nevěděl. Běženci údajně do návěsu vnikli, když spal. Petici za jeho propuštění podepsalo několik tisíc lidí. Hamáček uvedl, že má jisté pochopení pro rozsudek na základě důkazů, které soudu předložila francouzská prokuratura.