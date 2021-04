Anna Geislerová natáčí v Anglii miniseriál a těší se na oslavy narozenin

Praha - Anna Geislerová natáčí v současné době v Anglii miniseriál The Ipcress File a těší se na oslavu svých 45. narozenin, které připadnou na 17. dubna. Přestože před pěti lety prohlásila že už se vidí, jak ve stáří bude na "besedách sklerotiků" se svými populárními vrstevníky vyrážet za publikem a přilepšovat si k důchodu, má před sebou stále mnoho práce. "Když je člověk mladý, tak mu přijde, že v důchodu bude ve čtyřiceti. Ve čtyřiceti se vám pak zdá, že tam budete třeba za pět let, ale ono to teď na důchod ještě nevypadá. Ty besedy jsou však budoucnost, ke které určitě směřuju," řekla oblíbená herečka v telefonickém rozhovoru s ČTK.

Rolí ve špionážním seriálu The Ipcress File, který se jako film z roku 1965 Agent Palmer: Případ Ipcress objevil před časem i v tuzemských kinech, navazuje na předchozí spolupráci se zahraniční produkcí. V roce 2016 se objevila v roli Lenky Fafkové v koprodukčním filmu Anthropoid, která natočil britský režisér Sean Ellis a pojednával o atentátu na Reinharda Heydricha."Točím v těchto dnech v Anglii a zrovna jsme se přesunuli do Oxfordu. Jsem na cestách a pracuju, což je blaho, ale uvědomuju si, že je to zcela výjimečná situace a ne všichni se mají tak fajn. Tak bych si přála, aby to mohli lidé prožívat se mnou. Tady v Anglii situaci pěkně zvládli a mají všechno otevřené," uvedla rusovlasá herečka.

Geislerová neskrývá, že má ráda oslavy, ale vzhledem k pandemické situaci její pětačtyřicátiny vypadají na klidnější rodinnou akci. "Už loni jsem si myslela, že budu více slavit tenhle rok, tak uvidíme. Ale oslavy si pokazit nenechám," sdělila.

Hvězdnou kariéru Geislerové odstartovala role Mariky v thrilleru Filipa Renče Requiem pro panenku z roku 1991. Předtím debutovala jako třináctiletá ve filmu Ondřeje Trojana Pějme píseň dohola. "Určitě byla Marika velká role, ale na druhou stranu moje první postava, Tráva ve filmu Pějme píseň dohola, je prostě první a nemohu jí to upírat. A vlastně mám pocit, že se trochu šidí. Ale je fakt, že Marika v Requiem pro panenku znamenala výrazný zásah," podotkla.

Pražská rodačka Geislerová je držitelkou pěti ocenění Český lev, letos neproměnila nominaci v kategorii Hlavní ženský herecký výkon za roli Olgy Havlové ve filmu režiséra Slávka Horáka Havel. "Upřímně jsem si nemyslela, že bych cenu dostala, i když bych samozřejmě měla radost a tu postavu zbožňuju. Jsem ve věku kdy si vážím i nominací. To, že si někdo všimne moji práce a ocení ji, mi dělá radost," prohlásila.

Geislerová uspěla i jako spisovatelka. Za knihu s názvem P.S. převzala před pěti lety v rámci ocenění Magnesia Litera Cenu čtenářů. Ve psaní je rozhodnutá pokračovat. "Pobyt v Anglii je spojený s tím, že než může člověk začít pracovat, musí být v pětidenní izolaci. Tak jsem ten čas využila ke psaní. Dokonce jsem zjistila, že už mám nějaké věci napsané, na což, jak je pro mě typické, jsem už zapomněla. Začala jsme psát nějaké povídky a chystáme se sestrou Lelou na příští rok další Diář," dodala.