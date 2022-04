Anifilm bude v Liberci poprvé v obvyklém termínu, hlavním tématem bude humor

Liberec - Mezinárodní festival animovaného filmu Anifilm bude v Liberci poprvé v obvyklém termínu, v předchozích dvou letech to nebylo možné kvůli pandemii koronaviru. Představí to nejlepší, co vzniklo v uplynulém roce v domácí i zahraniční animační filmové tvorbě. Od 10. do 15. května nabídne v 21. ročníku přes 500 soutěžních i nesoutěžních snímků. Jako hlavní téma zvolili organizátoři humor v animaci, řekl dnes ČTK ředitel festivalu Tomáš Rychecký.

Festival se do Liberce přestěhoval z Třeboně předloni. Na podzim 2020 ho navštívilo na 10.000 diváků, loni v červnu jich bylo zhruba dvakrát více. Od návratu k původnímu termínu si organizátoři slibují, že by zájem mohl být ještě vyšší. "Věříme, že se hlavně projeví, že skončila pandemická situace. Takže si myslíme, že návštěvnost bude vyšší než předešlé dva ročníky," uvedl Rychecký.

V hlavních mezinárodních kategoriích bude soutěžit 11 celovečerních, 31 krátkých a 33 studentských animovaných filmů. Nadnárodní budou tradičně i kategorie abstraktní a nenarativní animace, videoklipů i virtuální reality a počítačových her. Soutěžní je také přehlídka národní animované tvorby nazvaná Český obzor.

Doprovodný program bude věnovaný humoru v animovaném filmu. "Přivezeme spoustu filmů českých i ze zahraničí s tímto tématem spojených," uvedl Rychecký. Do Liberce také přijede jako porotce Bill Plympton, legenda americké nezávislé animace. Představí i svoji tvorbu, která je svým často velmi ostrým humorem pověstná.

Část Anifilmu bude věnována Ukrajině. Festival ukáže to nejlepší ze současné tvorby ukrajinských animátorů a v programu budou i filmy určené ukrajinským dětem, které v Liberci po útěku před válkou nalezly azyl.

Stejně jako předchozí dva roky i letos bude mít festival zázemí v centru města na běžně nepřístupném zámku, kde bude i game zóna či škola animace. Projekce a další program bude v Cinema City ve Foru, kině Varšava, Malém divadle, aule technické univerzity, hotelu Zlatý lev, v Severočeském muzeu, Oblastní galerii a promítat se bude večer i na náměstí před radnicí. Rozpočet festivalu je 22 milionů korun, část programu je zdarma. Nejlevnější takzvaná akreditace stojí 50 korun, nejdražší 1200 korun.