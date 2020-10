Ani žáci prvního stupně ZŠ se v pondělí do škol nevrátí

Praha - Ani žáci prvního stupně základních škol se v pondělí k prezenční výuce nevrátí. Na dnešní tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Původně slíbil, že do lavic znovu usednou 2. listopadu. V pátek vláda představí scénář návratu žáků a studentů do škol na základě dalších dat o vývoji koronavirové epidemie, shodli se Prymula a ministr školství Robert Plaga (ANO).

Všechny školy s výjimkou mateřských a speciálních jsou od 14. října zavřené a přešly na povinné distanční vzdělávání. Opatření mělo původně trvat do 2. listopadu, pak se podle Prymuly měl do škol vrátit první stupeň základních škol. Návrat do ostatních škol podmínil ministr už dříve slábnutím epidemie. V pondělí po jednání vlády avizoval, že kabinet rozhodne na základě dat ze sklonku týdne. To kritizovali Plaga i opoziční politici, podle nichž bylo nutné zveřejnit rozhodnutí ještě během dneška.

Plaga na twitteru dnes poděkoval Prymulovi za rozhodnutí v dané věci. "Scénář 'zpátky do škol' bude představen v pátek," dodal.

"My jsme deklarovali, že 2. listopadu se vrátí děti prvního stupně do škol. V tuto chvíli jsou čísla taková, že se k tomuto pozitivně vyjádřit nemůžeme. Protože nechci čekat do pátku, kdy budeme mít už data, která potvrdí, nebo vyvrátí, že jsme v nějaké sestupné trajektorii. Určité signály se začínají vyskytovat, že jsme na dobré cestě. Přesto tady říkám, že druhého se děti do školy nevrátí, abychom byli korektní a nevyhlásili to až v pátek," řekl ministr zdravotnictví.

"Na druhou stranu v pátek na základě dat, která budou k dispozici, řekneme, kdy to bude. Určitě budeme jednat o nejbližším možném termínu," dodal.

Už na jaře vláda kvůli koronaviru zavřela školy 11. března. Na rozdíl od současnosti nebyla výuka na dálku povinná. Školy se začaly postupně v omezeném režimu otevírat v květnu a červnu, ale část dětí se až do konce školního roku učila z domova. Do nového školního roku stát vstupoval s tím, že se školy budou zavírat nanejvýš lokálně podle situace v jednotlivých regionech a podílu nakažených v jednotlivých školách.