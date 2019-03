New York - Basketbalista Tomáš Satoranský předvedl v NBA tři parádní smeče a celkem dal 16 bodů, ale Washingtonu to stejně nepomohlo odvrátit porážku s Chicagem 120:126 po prodloužení. Wizards se po třetí prohře z posledních čtyř zápasů výrazně vzdálilo play off. V prodloužení prohrál i Houston s Memphisem (125:126), přestože James Harden nastřílel 57 bodů.

Washington svedl v Chicagu vyrovnanou bitvu, v níž ani jeden z týmů nevedl o více než devět bodů. A to i díky Satoranskému, který předváděl efektní kousky. Nejprve zasmečoval po nahození, pak po úniku po koncové čáře a to nejlepší si nechal na konec, kdy zasmečoval rovnou z útočného doskoku.

Těsně předtím proměnil i trojku a dvě a půl minuty před koncem snížil na 105:108. Následně dvě sekundy před závěrečným klaksonem srovnal Bradley Beal a poslal zápas do prodloužení. V něm už to ale hostům nešlo, body dali jen z trestných hodů a ze hry nic. Naopak dvě rychlé trojky Krise Dunna přinesly Chicagu vítězství.

Za domácí byl nejlepším hráčem Fin Lauri Markkanen s 32 body a 13 doskoky. Hosty táhli Beal s 27 body a Jabari Parker, který proti svému bývalému týmu dal 28 bodů. Satoranský k 16 bodům přidal i pět doskoků, sedm asistencí a tři zisky.

Harden dal už posedmé v sezoně přes 50 bodů, z toho podruhé proti Memphisu, ale na výhru to nestačilo. Grizzlies totiž předvedli velmi dobrý výkon a v podstatě celé utkání vedli díky 35 bodům Mikea Conleyho a 33 bodům Jonase Valančiunase.

Harden sice čtyři sekundy před koncem třemi trestnými hody srovnal a v prodloužení dal všech 10 bodů svého týmu, ale Memphis měl v koncovce štěstí, protože Valančiunas v útoku doskočil a po faulu zápas rozhodl trestným hodem desetinu sekundy před koncem zápasu.

Prodloužení rozhodlo i o výhře Toronta 123:114 nad Oklahomou. Ta v utkání smazala devatenáctibodový náskok Raptors a pět sekund před koncem z nájezdu vyrovnal Russell Westbrook, autor 42 bodů. Jenže v přidaném čase čekali Thunder čtyři a půl minuty na první bod a hosté rozhodli. Pascal Siakam dal 33 bodů.

Další velký výkon večera předvedl Joel Embiid, který 37 body a 22 doskoky pomohl Philadelphii k výhře 118:115 nad Bostonem. Vytáhlý pivot navíc 35 sekund před koncem v klíčové chvíli zablokoval Kyrieho Irvinga, autora 36 bodů. Jistí účastníci play off Sixers slavili šesté vítězství za sebou.

San Antonio naopak přišlo o sérii devíti výher po porážce 105:110 s hosty s Miami. Heat si na osmé příčce Východní konference drží náskok jedné výhry na Orlando, které zvítězilo 119:96 nad New Orleans. Washington už za Miami zaostává o pět výher.

Výsledky NBA

Chicago - Washington 126:120 po prodl. (za hosty Satoranský 16 bodů, 5 doskoků a 7 asistencí), Cleveland - Milwaukee 107:102, Memphis - Houston 126:125 po prodl., New York - Utah 116:137, Oklahoma City - Toronto 114:123 po prodl., Orlando - New Orleans 119:96, Philadelphia - Boston 118:115, Portland - Dallas 126:118, San Antonio - Miami 105:110.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Toronto 72 51 21 70,8 2. x-Philadelphia 72 47 25 65,3 3. Boston 72 43 29 59,7 4. Brooklyn 73 37 36 50,7 5. New York 72 14 58 19,4

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 72 53 19 73,6 2. Indiana 72 44 28 61,1 3. Detroit 70 36 34 51,4 4. Chicago 73 21 52 28,8 5. Cleveland 72 19 53 26,4

Jihovýchodní divize:

1. Miami 71 35 36 49,3 2. Orlando 72 34 38 47,2 3. Charlotte 70 31 39 44,3 4. Washington 72 30 42 41,7 5. Atlanta 72 24 48 33,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 72 45 27 62,5 2. San Antonio 72 42 30 58,3 3. New Orleans 74 31 43 41,9 4. Memphis 71 29 42 40,8 5. Dallas 71 28 43 39,4

Severozápadní divize:

1. x-Denver 69 47 22 68,1 2. Portland 71 44 27 62,0 3. Utah 71 42 29 59,2 4. Oklahoma City 72 42 30 58,3 5. Minnesota 71 32 39 45,1

Pacifická divize:

1. x-Golden State 70 48 22 68,6 2. LA Clippers 72 42 30 58,3 3. Sacramento 70 34 36 48,6 4. LA Lakers 71 31 40 43,7 5. Phoenix 72 17 55 23,6

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.