Anglie se utká s Ukrajinou o první postup do semifinále ME po 25 letech

Řím - Souboj velkého favorita s outsiderem bude k vidění v sobotním čtvrtfinále fotbalového mistrovství Evropy v Římě. Anglii čeká na Olympijském stadionu Ukrajina, proti níž bude usilovat o první účast v semifinále Eura po 25 letech. Naopak výběr trenéra Andreje Ševčenka je mezi posledními osmi celky premiérově na velkém turnaji. Duel má výkop v 21:00.

"Three Lions" neprohráli 10 zápasů po sobě, v nichž si připsali devět výher a obdrželi jediný gól. Ve čtyřech dosavadních utkáních na Euru, které odehráli vždy na národním stadionu v londýnském Wembley, dokonce neinkasovali. V osmifinále si poradili s Německem 2:0.

"Když jsme se po zápase (s Němci) vrátili do šatny, hned jsme se bavili o sobotě. Proti Němcům to byl ohromný výkon, ale psychicky i fyzicky nás stál určitou cenu. Musíme dobře zregenerovat a být správně nastavení mentálně," řekl pro web UEFA kouč Gareth Southgate, který si proti Ševčenkovi zahrál v prvním duelu mezi oběma zeměmi v roce 2000.

Albion neprohrál šest ze sedmi vzájemných zápasů, poslední dva skončily nerozhodně. Týmy už na sebe narazily v základní skupině Eura 2012 v Doněcku, kde se Anglie díky výhře 1:0 probojovala na úkor pořadatelské země mezi osmičku nejlepších. Za poražené tehdy nastoupil i Ševčenko. Poslední dvě čtvrtfinále na ME však Ostrované nezvládli: v roce 2004 stejně jako o osm let později vypadli na penalty.

"Je nebezpečné, když v zemi panuje pocit, že k zisku trofeje stačí jen nastoupit. Uvědomujeme si, že odteď to bude obrovsky těžký úkol. Hráči to vědí. Podobné fáze turnajů už zažili a pamatují si, jak těžké to bylo, takže jsou nohama na zemi. Měli by se cítit sebejistí díky tomu, jaký výkon předvedli. Přijeli jsme sem s určitým cílem, který jsme ještě nesplnili," uvedl padesátiletý Southgate.

Ukrajina v osmifinále vyřadila Švédsko 2:1 po prodloužení, v normální hrací době skončil zápas 1:1. Předtím postoupila do čtvrtfinále velkého turnaje pouze na mistrovství světa 2006 v Německu, kde ji z pozice kapitána vedl Ševčenko.

"Anglie má skvělé mužstvo, široký kádr, výjimečný realizační tým. Plně si uvědomujeme, jak náročný zápas to bude. Neuvěřitelně těžce se proti nim skóruje, ale jejich síla by nás neměla zastrašit. Mělo by nás motivovat to, že ve fotbale je stejně jako v životě možné všechno. Dáme do toho srdce, abychom našim fanouškům dali ještě větší důvod k radosti," konstatoval čtyřiačtyřicetiletý Ševčenko.

Vítěz v londýnském semifinále ve středu narazí na lepšího z dvojice Česko - Dánsko. Jejich souboj začne v sobotu v Baku v 18:00 SELČ.

Statistické údaje před zápasem Ukrajina - Anglie: Výkop: sobota 3. července, 21:00 (Řím). Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Fritz (video, všichni Něm.). Umístění v žebříčku FIFA: 24. - 4. Bilance: 7 1-2-4 3:9. Bilance na ME: 1 0-0-1 0:1. Předpokládané sestavy: Ukrajina: Buščan - O. Karavajev, Zabarnyj, Kryvcov, Matvijenko, Zinčenko - Sydorčuk, Stěpaněnko, Šaparenko - Jarmolenko, Jaremčuk. Anglie: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Phillips - Saka, Mount, Sterling - Kane. Absence: Besedin, Popov (oba zranění), Zubkov (nejistý start) - Alexander-Arnold, D. Henderson (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Dovbyk, Šaparenko, Sydorčuk, Jarmolenko - Foden, Maguire, Phillips, Rice (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Jarmolenko (42) - Kane (35). Nejlepší střelci na ME: Jaremčuk, Jarmolenko (oba 2) - Sterling (3). Zajímavosti: - Anglie neprohrála 6 ze 7 vzájemných zápasů, poslední 2 ale skončily remízou - Anglie porazila Ukrajinu v základní skupině na ME v roce 2012 v Doněcku 1:0, díky čemuž se na úkor pořadatelské země probojovala do čtvrtfinále; za poražené tehdy nastoupil i jejich současný trenér Ševčenko - Ševčenko se s nynějším koučem Albionu Southgatem utkal v prvním duelu mezi oběma zeměmi v květnu 2000 (v přípravném duelu Anglie vyhrála 2:0) - Ukrajina v osmifinále vyřadila Švédsko 2:1 po prodloužení, v normální hrací době skončil zápas 1:1 - Anglie si v osmifinále poradila s Německem 2:0 - Ukrajina je při 3. startu na ME premiérově ve čtvrtfinále, které je jejím maximem na velkém turnaji (dosáhla na něj i na MS 2006) - Anglie při posledních 2 čtvrtfinále ME (2004 a 2012) vypadla na penalty; naposledy do semifinále postoupila v roce 1996 - Anglie dosavadní 4 utkání na ME odehrála v londýnském Wembley a neinkasovala v nich - Anglie drží sérii 10 zápasů bez prohry (z toho 9 výher), v nichž obdržela jediný gól - vítěz v semifinále 7. července v Londýně narazí na lepšího z dvojice Česko - Dánsko - klubovými spoluhráči jsou Ukrajinec Zinčenko a Angličané Foden, Sterling, Stones a Walker (Manchester City) a Jarmolenko s Ricem (West Ham)