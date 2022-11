Anglie porazila na MS Wales a vyhrála skupinu B, postupují i USA

Dauhá/Rajján (Katar) - Angličtí fotbalisté porazili na mistrovství světa 3:0 Wales a vyhráli skupinu B. V osmifinále se utkají se Senegalem, Wales na turnaji končí. Američané porazili Írán 1:0 a postoupili do osmifinále. Zápas ve 38. minutě rozhodl Christian Pulisic.

Anglie díky dvěma gólům Rashforda porazila Wales

Angličtí fotbalisté porazili 3:0 Wales a do vyřazovací fáze postoupili se sedmi body z prvního místa skupiny B. V osmifinále se utkají v neděli se Senegalem. Wales zakončil skupinu s jediným bodem na poslední příčce za třetím Íránem.

Vicemistři Evropy a semifinalisté posledního MS rozhodli ostrovní derby na stadionu v Rajjánu třemi brankami po změně stran. Dvěma góly v 50. a 68. minutě se blýskl Marcus Rashford, jenž se na turnaji prosadil už třikrát a dotáhl se do čela tabulky střelců. Další zásah přidal v 51. minutě Phil Foden.

"Kvůli takovým momentům hraji fotbal, je to skvělý pocit. Remíza s USA pro nás byla zklamáním, je důležité, že jsme zareagovali hned v následujícím zápase. Bylo to o tom, abychom proměnili šance a co nejrychleji rozhodli o výsledku, což se nám povedlo," řekl novinářům Rashford, který stylově oslavil první start v základní sestavě od loňského června a utkání s Rumunskem.

Anglie porazila svého rivala posedmé za sebou a do play off MS prošla na 12. z posledních 13 turnajů. Wales naopak nenavázal na čtvrtfinálovou účast při dosud jediném startu mezi elitou v roce 1958.

Anglický kouč Southgate udělal oproti bezbrankové remíze s USA čtyři změny v sestavě, na lavičce zůstal i autor dvou branek na šampionátu Saka. Na druhé straně se postavil do branky Ward, jenž nahradil vykartovanou jedničku Hennesseyho.

Favorizovaný Albion v prvním poločase dominoval, vypracoval si ale jen jednu velkou příležitost. V 10. minutě Kane vyslal kolmicí do šance Rashforda, Ward ale včas vyběhl a přidal i skvělý zákrok.

Po přestávce se na hřiště kvůli svalovému zranění nevrátil kapitán a hvězda velšského týmu Bale, kterého nahradil Johnson. Obraz hry se ale nezměnil, ačkoliv Wales potřeboval hrát na vítězství, které mu dávalo naději na postup. Naopak v 50. minutě si postavil míč k přímému kopu Rashford a střelou ke vzdálenější tyči otevřel skóre.

Vzápětí navíc Kane třetí asistencí na turnaji našel na zadní tyči Fodena, který zakončil pohodlně do prázdné brány. Také Foden oplatil trenéru Southgateovi důvěru a při premiérovém startu v zahajovací jedenáctce na MS zaznamenal třetí reprezentační trefu.

V 68. minutě se Rashford uvolnil na pravé straně a střelou mezi nohama podruhé prostřelil nejistého Warda. Pětadvacetiletý útočník v součtu s gólem proti Íránu dostihl v čele tabulky střelců Francouze Mbappého, Ekvádorce Valenciu a Nizozemce Gakpa. Rashford skóroval třikrát na velkém turnaji jako první anglický hráč Manchesteru United od roku 1966 a legendárního Bobbyho Charltona.

"Marcus získal zpět sebevědomí a hru si znovu užívá. V prvním poločase jsme si toho moc nevytvořili, ale jeho první brankou se soupeřova obrana otevřela," pochválil Southgate dvougólového střelce.

Velšané se na žádnou odpověď nezmohli a nevyhráli poosmé v řadě. Ward zachránil svůj tým od vyšší porážky při dalších šancích Rashforda a Bellinghama.

"Už jen postup na šampionát pro nás byl velký úspěch, ale na turnaji jsme zdaleka nepředvedli, co v nás je. Všichni v týmu to vědí," zhodnotil kouč Walesu Rob Page.

USA porazily Írán 1:0 a postoupily do osmifinále

Fotbalisté Spojených států amerických v závěrečném utkání skupiny B v přímém souboji o postup porazili Írán 1:0 a z druhého místa prošli do osmifinále. Zápas zemí, mezi nimiž panuje velká politická rivalita, rozhodl na stadionu Sumáma v Dauhá ve 38. minutě záložník Christian Pulisic.

Američané na světovém šampionátu zvítězili po pěti zápasech, v předchozích dvou duelech v Kataru uhráli remízu. Tým USA prošel do vyřazovacích bojů při posledních třech účastech na MS a v osmifinále si zahraje v sobotu s Nizozemskem. Íránci na premiérový postup ze skupiny na mistrovství světa nedosáhli a s turnajem se rozloučili s bilancí dvou porážek a jednoho vítězství.

"Bylo složité jít do zápasu s tím, že Íránu stačí remíza. To zápas trochu zkomplikovalo. Jsem na kluky hrdý, jak se s tím popasovali, postoupili jsme bez porážky. Odteď se může stát cokoliv," řekl na tiskové konferenci trenér Američanů Gregg Berhalter.

Obě země od roku 1980 neudržují diplomatické vztahy, na hřišti ale mezi týmy výraznější napětí nepanovalo. Íráncům by k postupu stačila i remíza, Američané potřebovali zvítězit a od úvodu byli aktivnější.

Do íránské branky se vrátil Baíranvánd, který se zranil v úvodním utkání šampionátu s Anglií a v druhém zápase nenastoupil. Třicetiletý gólman měl více práce než jeho protějšek. Nejprve zlikvidoval Pulisicovu hlavičku a v 17. minutě vyrazil Destův ostrý centr z pravé strany.

Ve 34. minutě po Sargentově přiťuknutí těsně přestřelil Weah, za další čtyři minuty už ale Američané vedli. Na McKennieho centr si naběhl Dest, poslal míč hlavou před branku a Pulisic jej zblízka dostal do sítě. Záložník Chelsea se ale srazil s gólmanem a do druhého dějství už nenastoupil.

Podle americké federace byl se zraněním břicha převezen do nemocnice, kde ho čekají vyšetření. "Do nemocnice odjel preventivně, motala se mu hlava. Dostal ránu těsně pod břicho. Samozřejmě to jeho zranění je stresující. Ale budeme to řešit a připravíme se na Nizozemce," uvedl Berhalter.

V závěru pětiminutového nastavení první půle ještě překonal s pomocí tyče brankáře Weah, ale jeho trefa kvůli ofsajdu neplatila. Američané vyhráli úvodní dějství na střely 8:0. "V prvním poločase jsme ukázali, co umíme," pochvaloval si Berhalter.

"První poločas patřil Američanům. Začali mnohem lépe než my, byli rychlejší, lépe kontrolovali hru. Zasloužili si skórovat, o tom není pochyb," uvedl portugalský trenér Íránců Carlos Queiroz.

Íránci poprvé zahrozili až v 52. minutě, kdy střídající Ghoddos hlavičkoval kousek nad. V 65. minutě pálil stejný hráč těsně vedle, ale španělský rozhodčí Lahoz už předtím odpískal faul.

Íránci se tlačili za vyrovnáním a v nastaveném čase měli několik možností. Púralígandží hlavičkoval po centru v pádu kousek mimo a těsně před koncem bránící Zimmerman odkopl míč za již překonaným gólmanem. Íránci se marně dožadovali penalty. Američané ve třetím vzájemném souboji poprvé vyhráli a zvítězili po pěti duelech a třech remízách za sebou.

"Druhý poločas byl opakem toho prvního. Po přestávce jsme se vrátili silnější, dostávali jsme se do šancí. Ve druhém poločase jsme byli lepší a zasloužili bychom si remízu. Ale fotbal není o zásluhách, je o gólech. Náš sen končí," uvedl Queiroz.

Skupina B:

Wales - Anglie 0:3 (0:0)

Branky: 50. a 68. Rashford, 51. Foden. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Fritz (video, Něm.). ŽK: James, Ramsey (oba Wales). Diváci: 44.297.

Wales: Ward - N. Williams (36. Roberts), Mepham, Rodon, B. Davies (59. Morrell) - Ampadu, Allen (81. Colwill) - Bale (46. Johnson), Ramsey, James (77. H. Wilson) - Moore. Trenér: Page.

Anglie: Pickford - Walker (57. Alexander-Arnold), Stones, Maguire, Shaw (65. Trippier) - Henderson, Rice (57. Phillips) - Rashford (75. Grealish), Bellingham, Foden - Kane (57. C. Wilson). Trenér: Southgate.

Írán - USA 0:1 (0:1)

Branka: 38. Pulisic. Rozhodčí: Lahoz - Devís, Pérez del Palomar - Munuera (video, všichni Šp.). ŽK: M. Hosejní, Džalalí, Kanaaní (mimo hřiště) - Adams. Diváci: 42.127.

Írán: Baíranvánd - Rezajíán, M. Hosejní, Púralígandží, Mohammadí (45.+2 Karímí) - Núrollahí (71. Torabí), Ezatolahí - Gholízadé (77. Ansárífárd), Taremí, Hadžsáfí (71. Džalalí) - Azmún (46. Ghoddos). Trenér: Queiroz.

USA: Turner - Dest (82. Moore), Carter-Vickers, Ream, Robinson - Adams - Musah, McKennie (65. Acosta) - Weah (82. Zimmerman), Sargent (78. Wright), Pulisic (46. Aaronson). Trenér: Berhalter.

Konečná tabulka:

1. Anglie 3 2 1 0 9:2 7 2. USA 3 1 2 0 2:1 5 3. Írán 3 1 0 2 4:7 3 4. Wales 3 0 1 2 1:6 1