Anglie deklasovala Ukrajinu 4:0 a v semifinále Eura narazí na Dánsko

Řím - Fotbalisté Anglie se stali posledními semifinalisty mistrovství Evropy, Ukrajinu porazili v Římě 4:0. Mezi poslední čtyři týmy se probojovali po 25 letech. Hráči "Albionu" rozhodli díky brankám z úvodu poločasů a v boji o finále narazí ve středu v Londýně na Dánsko.

Na úvodní trefu Harryho Kanea ze 4. minuty navázal krátce po přestávce Harry Maguire. Třetí gól přidal opět Kane a skóre uzavřel v 63. minutě střídající Jordan Henderson. Neporaženi jsou Angličané už 11 zápasů a na Euru neinkasovali ani v pátém duelu. Brankář Jordan Pickford tak překonal rekord svého krajana Gordona Bankse z roku 1966.

"Byli jsme favorité a byl na nás velký tlak. Cítili jsme očekávání a vypořádali jsme se s tím výborně. Udrželi jsme další čisté konto, dali čtyři góly. Byl to zkrátka perfektní večer," radoval se Kane.

Svěřenci trenéra Southgatea neprohráli s Ukrajinou již sedmý z osmi zápasů, ve vzájemných duelech uspěli po dvou remízách. Na mezinárodní scéně udrželi čisté konto posedmé. Naopak pro Ukrajinu zůstalo čtvrtfinále maximem na ME.

"Myslím, že Anglie vyhrála zasloužené. Gratuluji jim a přeji hodně štěstí v další fázi. Brzy inkasovaný gól nás rozhodil. Měli jsme nějakou strategii a taktiku, nicméně jakmile jsme dostali ve čtvrté minutě gól, jen se to nabalovalo a už jsme se nezvládli sebrat," řekl ukrajinský záložník Andrij Jarmolenko.

Angličané vstupovali do zápasu z pozice favorita a tu potvrdili už po čtyřech minutách hry. Sterling našel po obléhání ukrajinského pokutového území Kanea a ten zblízka prostřelil brankáře Buščana. Útočník Tottenhamu zaznamenal 36. gól v reprezentaci a zároveň to v čase 3:32 byla nejrychlejší anglická branka na ME od roku 2004, kdy se prosadil po dvou minutách a pětadvaceti vteřinách Michael Owen.

Ukrajinci sice neměli územní převahu, přesto v první půli několikrát ukázali přímočarost. Po jedné z chyb Walkera střílel po okamžitém brejku nebezpečně Jaremčuk, avšak proti němu zasáhl brankář Pickford. Angličané zase odpověděli po půl hodině hry tvrdým pokusem Rice, ale i Buščan vytáhl pohotový zákrok.

Týmu trenéra Southgatea, který zatím evropský titul ještě nikdy v historii nevyhrál, vyšel i vstup do druhé půle. Po faulu Sydorčuka se postavil ve 46. minutě ke standardní situaci Shaw a jeho centr dopravil hlavičkou do sítě Maguire.

Jakýkoliv další odpor Ukrajinců následně zlomil o čtyři minuty později opět Kane, jenž propasíroval po dalším centru z levé strany míč mezi Buščanovy nohy. S devíti reprezentačními brankami na velkých akcích anglický kanonýr vyrovnal dosavadní maximum Alana Shearera, víc tref má už jen desetigólový Gary Lineker.

Útočník Tottenhamu mohl po hodině hry završit i hattrick, proti jeho střele se však blýskl Buščan. Ani ten už ale z následného rohového kopu nic nezmohl proti hlavičkujícímu Hendersonovi, jenž zajistil favoritovi nejvyšší výhru od březnového vítězství v kvalifikaci MS nad San Marinem (5:0). Kapitán Liverpoolu se navíc dočkal první reprezentační branky po 62 startech v národním dresu a stal se nejdéle čekajícím Angličanem na úvodní gól.

Čtyři branky "Albion" dal ve vyřazovací fázi velké akce naposledy ve finále MS v roce 1966 a v rámci play off ME to je pro Anglii největší výhra v historii. Angličané zároveň poprvé dovedli na Euru do vítězného konce duel, v němž po čtyřech minutách vedli. Doteď měli při takovém vývoji bilanci dvou remíz a tří porážek.

"Jsou to skvělé pocity. Po mistrovství světa jsme se dostali do dalšího semifinále velkého turnaje a je to velký úspěch. Nechci slavit předčasně, ale rádi bychom tímhle nekončili. Příště nás čeká další velký zápas a tentokrát už chceme jít dál," dodal Maguire.

Mistrovství Evropy ve fotbale - čtvrtfinále (Řím):

Ukrajina - Anglie 0:4 (0:1)

Branky: 4. a 50. Kane, 46. Maguire, 63. Henderson. Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Fritz (video, všichni Něm.). Bez karet. Diváci: 11.880 (omezený počet).

Sestavy:

Ukrajina: Buščan - Zabarnyj, Kryvcov (35. Cygankov), Matvijenko - O. Karavajev, Sydorčuk (64. Makarenko), Zinčenko, Mykolenko - Šaparenko - Jaremčuk, Jarmolenko. Trenér: Ševčenko.

Anglie: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw (65. Trippier) - Rice (57. Henderson), Phillips (65. Bellingham) - Sancho, Mount, Sterling (65. Rashford) - Kane (73. Calvert-Lewin). Trenér: Southgate.