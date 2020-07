Ange Guardian vyrovnal Trezorův rekord

Pardubice - Druhou kvalifikaci na Velkou pardubickou vyhrál favorizovaný Ange Guardian v sedle s Jiřím Kouskem a pátým kvalifikačním triumfem vyrovnal rekord Trezora. Druhý skončil v dostihu na 5800 metrů další svěřenec legendárního Josefa Váni Sottovento, jenž v cílové rovince dotahoval ztrátu, ale marně.

"Koník byl super nachystaný. Mně po pětiměsíční pauze trochu chyběla kondice, ale on je zkušený a dohnal to za mě. S ním je perfektní svezeníčko. Je to hodný koník, dělá, co od něj chceme," řekl Kousek České televizi.

Dvanáctiletého Ange Guardiana pochválil za to, že ustál tlak od tréninkového kolegy Sottoventa s Janem Kratochvílem. "Zatápěl nám ke konci hodně, v posledních padesáti metrech jsem myslel, že budeme poraženi," přiznal Kousek.

Ve Velké pardubické je nejlepším výsledkem dnešního vítěze druhé místo, dvakrát byl pátý a jednou šestý. Sottovento nakonec prohrál o půl délky. Třetímu Lombarghinimu již chybělo sedmnáct délek.

Kvalifikační podmínky dnes na pardubickém závodišti splnilo osm koní z devíti na startu, nedokončil jen Borderland. Celkově má právo účasti v letošním 130. ročníku již 20 koní. Třetí kvalifikace se poběží 8. srpna, čtvrtá o tři týdny později. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou by se měla konat 11. října.

Dostihový mítink v Pardubicích:

Druhá kvalifikace na Velkou pardubickou (5800 metrů, pětiletí a starší koně, dotace 200.000 korun):

1. Ange Guardian (ž. Kousek, tr. J. Váňa st., Stáj Anděl strážný), 2. Sottovento, 3. Lombargini. Čas: 7:40,65. Výrok: jistě krk - 17 - 12.

Další dostihy:

I. Dajuka (ž. Matuský) - Rideri Cross - Rozina.

II. La Coral (ž. Novák) - Youko - Popinjay.

III. Medic (Složil ml.) - Chrystal Cross - Tiara Man.

IV. Imphal (ž. Myška) - Decorus - Marcus Aurelius.

V. Anaking (ž. Faltejsek) - Green Rocks - Skins Rock.

VII. New Finch (Složil ml.) - Sacamiro - Gontchar.

VIII. Mediciman (Čmiel) - Tellur - Lantana Lady.