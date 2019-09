Andreescuová si triumf na US Open představovala skoro každý den

New York - V patnácti letech si Bianca Andreescuová vypsala fiktivní šek za vítězství na US Open. Devatenáctiletá kanadská tenistka ho stále má, ale díky sobotní finálové výhře nad americkou hvězdou Serenou Williamsovou jej může vyměnit za skutečný. Za titul získala 3,85 milionu dolarů (zhruba 87 milionů korun), více než vydělala za dosavadní krátkou profesionální kariéru.

"Vůbec nevím, nemám ponětí. Tolik peněz jsem nikdy neměla," komentovala Andreescuová lukrativní odměnu po finále, v kterém porazila o více než osmnáct let starší soupeřku 6:3 a 7:5. Co s prémií z US Open, to jí nejspíš poradí matka Maria, která pracuje v investiční společnosti.

I když na sebe Andreescuová upozornila už v první části sezony postupem do finále v Aucklandu a triumfem v Indian Wells, vítězství ve Flushing Meadows z ní udělalo rázem globální celebritu. K úspěchu jí gratuloval na twitteru i kanadský premiér Justin Trudeau.

"Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, že bych chtěla být slavná. Ale nestěžuju si," smála se Andreescuová. "Chci vyhrát co nejvíc grandslamů a být světovou jedničkou. O slávě jsem nikdy nedumala. Tenhle rok je šílená jízda a rozhodně se na to dá zvyknout," konstatovala první kanadská vítězka grandslamového turnaje ve dvouhře.

"O téhle chvíli jsem snila strašně dlouho. Když jsem vyhrála Orange Bowl (v 15 letech), pár měsíců nato jsem začala věřit, že bych se mohla dostat až takhle daleko. Abych byla upřímná, od té doby jsem si to představovala skoro každý den. Že se to opravdu stalo, je prostě šílené. Myslím, že tyhle vizualizace vážně, vážně fungují," prohlásila mladá Kanaďanka, která se posune na páté místo světového žebříčku.

K mentálnímu tréninku - meditaci a vizualizaci - ji přivedla matka před šesti nebo sedmi lety. "Tehdy to ještě nebylo takové, ale teď je to stále populárnější. Myslím, že když dokážeš ovládat svou mysl, můžeš ovládat spoustu věcí. U mě to funguje a dělám to pořád. Když jsem za velkém kurtu, dokážu se opravdu dobře oprostit od okolního světa a zůstat soustředěná," uvedla Andreescuová, která začínala sezonu na 178. místě žebříčku WTA.