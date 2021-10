Analýza: Žáci se proti době před covidem zhoršili asi ve dvou třetinách škol

Praha - Distanční výuka v době uzávěry škol při epidemii covidu-19 neměla na učení žáků tak velký dopad, jak zpočátku naznačovala zjištění ze zahraničí o nulové efektivitě výuky na dálku. Žáci za dobu epidemie ztratili v průměru asi tři měsíce učení. V češtině se proti době před covidem-19 zhoršily výsledky dětí letos na jaře v 60 procentech škol a v matematice v 69 procentech. Mezi školami jsou ovšem rozdíly. Zatímco v některých se mohlo podařit učivo s žáky už zase dohnat, jiné s tím mohou mít potíže. Vyplývá to ze zjištění společností PAQ Research a Kalibro, která na webu zveřejnil sociolog Daniel Prokop.

Zjištění vychází z výsledků testování žáků pátých tříd v 88 školách v době před a při epidemii, kvůli které měli školáci od března 2020 přerušovaně několik měsíců výuku na dálku. Data sbírala společnost Kalibro. Testování se zúčastnilo letos v květnu 2234 žáků, loni v únoru 2207. Děti psaly v obou letech stejný test z češtiny a matematiky. Podle Prokopa byly výsledky páťáků letos v květnu lepší či mírně horší než u žáků pátých tříd loni v únoru, přičemž normálně by se v pozdějším období školního roku měly zlepšovat.

Stagnace a zaostání školáků v meziročním srovnání podle sociologa naznačuje, že při výuce na dálku zůstali zhruba tři měsíce pozadu. V češtině si pohoršilo 60 procent škol a v matematice 69 procent, uvedl Prokop. "Naše odhady dopadů na učení jsou vyšší než odhady dopadů celého školního roku 2020/21 na výsledky v USA, nicméně nepotvrzují výzkumy zkraje pandemie, které například v Nizozemsku naměřily takřka nulovou efektivitu distanční výuky," zhodnotil. Část propadu dovedností dětí podle něj mohly školy po návratu žáků do lavic už zase dohnat.

Epidemie podle sociologa zdůraznila rozdíly mezi školami podle úrovně vzdělanosti rodičů dětí. „Výsledky ukazují, že slabší žáci se vzdělanějšími rodiči mohli profitovat z domácího prostředí a účasti rodičů na jejich vzdělávání. Jejich výsledky neklesly tolik. Zato školy, kde je více dětí s nízkým socioekonomickým statusem a horšími výsledky, zaostaly výrazně. Jelikož již před pandemií měly tyto školy nízké výsledky, je u nich vysoké riziko dalšího zaostávání a vzdělávací neúspěšnosti,“ shrnul analytik PAQ Research Václav Korbel.

Prokop pochválil ministerstvo školství za přípravu Národního plánu doučování, který by měl pomoct dětem s potížemi v učení. Další peníze na doučování doporučil cílit přímo na školy, kam chodí větší množství žáků z chudých rodin a s horšími výsledky.

Na podzimní doučování žáků po výuce na dálku vyčlenilo ministerstvo školství zhruba 250 milionů korun, které rozdělilo do všech základních a středních škol. Od začátku roku 2022 do konce školního roku 2022/2023 na to má navázat program podpory škol z Národního plánu obnovy se třemi miliardami korun. Do výuky na dálku se podle ministerstva v minulých měsících vůbec nezapojilo kolem 11.000 žáků, tedy asi procento všech ze základních škol.