Analýza: Oběd v restauraci stojí v průměru 163 Kč, o 28 Kč více než v roce 2020

Praha - Oběd v restauraci v první polovině června podle analýzy společnosti Sodexo Benefity stál v průměru 163 korun, o 28 korun více než v roce 2020. Od začátku roku cena obědů roste každý měsíc o korunu až dvě. Nejvíce peněz lidé za polední jídlo v restauraci v první půlce tohoto měsíce vydali v Praze, a to 190 korun. Naopak nejlevněji, průměrně za 147 korun, se najedli v podnicích v Karlovarském kraji. Vyplývá to z analýzy plateb stravenkovými kartami společnosti Sodexo Benefity. Výsledky dnes firma zveřejnila v tiskové zprávě.

Zaměstnavatelé přispívají pracovníkům na stravování podle Sodexo Benefity nejčastěji sto korun na den, za tuto částku se už ale lidé nenaobědvají nikde v zemi, uvedla firma. Nyní na zaplacení poledního jídla nestačí ve většině krajů ani daňově nejvýhodnější stravenka, jejíž hodnota pro letošní rok činí 150 korun. "Zákon o dani z příjmů umožňuje firmám odečíst si z daní maximálně 55 procent z ceny stravenky. Zbývající část si často doplácí zaměstnanci, firmy ale pochopitelně mohou svým lidem uhradit i vyšší částku, ovšem už bez slevy na dani na straně zaměstnavatele," uvedl za Sodexo Benefity Jan Michelfeit.

Ceny obědů ve stravovacích zařízeních rostou podle Michelfeita nepřetržitě už téměř rok. Restaurace dříve vytvořené rezervy použily na pokrytí ztrát kvůli nuceným uzávěrám v souvislosti s pandemií koronaviru, nyní si nemohou dovolit nést veškeré rostoucí náklady, řekl. Zároveň ale podle něj nepropisují vyšší výdaje do cen pro zákazníky v plné výši. "Jak vyplývá ze statistických dat, ceny zemědělských producentů se meziročně zvýšily téměř o 40 procent a ceny energií pro právnické osoby vzrostly za rok trojnásobně," dodal.

Zástupci restauratérů už dříve upozornili na to, že lidé si za dobu pandemie, kdy často pracovali z domova, odvykli chodit na obědy do restaurací a i z důvodu aktuálního zvyšování životních nákladů si nyní často do kanceláře nosí vlastní jídlo. Úbytek hostů, a také tržeb, v časech oběda potvrzují i data Sodexo Benefity, ve srovnání s předkrizovým rokem 2019 se podle nich pohybuje kolem 30 procent.

Vývoj cen obědů v restauracích od roku 2020 po jednotlivých krajích:

Kraj 2020 2021 červen 2022 (do 15. června) Praha 145 Kč 169 Kč 190 Kč Středočeský 140 Kč 163 Kč 176 Kč Jihomoravský 135 Kč 160 Kč 171 Kč Jihočeský 135 Kč 148 Kč 162 Kč Plzeňský 136 Kč 155 Kč 166 Kč Liberecký 137 Kč 153 Kč 160 Kč Královéhradecký 128 Kč 149 Kč 163 Kč Pardubický 130 Kč 151 Kč 162 Kč Zlínský 129 Kč 141 Kč 149 Kč Olomoucký 124 Kč 141 Kč 150 Kč Moravskoslezský 126 Kč 144 Kč 155 Kč Vysočina 130 Kč 143 Kč 148 Kč Ústecký 128 Kč 141 Kč 148 Kč Karlovarský 128 Kč 139 Kč 147 Kč ČR 135 Kč 151 Kč 163 Kč

Zdroj: Sodexo Benefity