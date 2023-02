Analýza: Mladí Češi si půjčují spíš u bank než u nebankovních institucí

Praha - Češi do 30 let využívají spíš bankovní půjčky než úvěry u nebankovních institucí. Jsou také schopni si platit vlastní bydlení ve formě hypoték i nájmů. Zároveň ale mají relativně časté výdaje na sázky a hazardní hry. Vyplývá to z analýzy společnosti Patron GO na základě útrat uživatelů její finanční aplikace v minulém roce.

Za splátky bankovních půjček dávali lidé ve věku mezi 18 a 30 lety průměrně 4132 korun za měsíc, za půjčky u nebankovních institucí 3214 korun měsíčně. "Od bank si mladí Češi sice půjčují víc peněz než od nebankovních společností, nicméně ten poměr by mohl být výrazně nižší. Na nebankovních půjčkách totiž výrazně více přeplatí na úrocích a můžou je dostat do problémů," uvedl ředitel Patron GO Lukáš Vršecký.

Průměrné měsíční výdaje na hypotéky byly 10.743 korun, za nájmy 8022 korun. "Mladá generace za hypotéku utratí víc peněz než za nájmy, to je dobrá zpráva. Dokazuje to, že velká část mladých má na to, aby splácela vlastní bydlení," uvedl Vršecký.

Analýza ukázala, že většina mladých Čechů má založené penzijní i životní pojištění. Zároveň si ale lidé do 30 let loni průměrně v 85 případech za rok vsadili a v 58 případech zaplatili za hazardní hry. Průměrná měsíční útrata u sázek byla 2443 korun, u hazardních her 1243 korun.

"Klienty upozorňujeme na fakt, že některé banky lidem, kteří pravidelně sázejí nebo platí za hazardní hry, mohou zamítnout hypotéku. Proto by si měli hlídat, jak často a jak vysoké částky prosázejí, případně si předem zjistit, jestli to pro jejich banku neznamená problém," uvedl zakladatel Patron GO Jiří Paták.

Analýza vychází z dat 3000 uživatelů aplikace Patron GO ve věku 18 až 30 let. Aplikace funguje na principu pasivního náhledu na bankovní účet a pomáhá uživatelům šetřit za běžné výdaje. Využívá ji zhruba 140.000 lidí, dostupná je v Česko a na Slovensku. V letošním roce plánuje vstup na polský trh.